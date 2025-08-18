聯友擁利基 樂觀後市

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友（7610）昨（18）日舉行上市前記者會，該公司總經理吳永中表示，聯友第2季由虧轉盈後，預估下半年隨硫酸鈷放量出貨，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。

聯友總經理吳永中說，中國大陸為全球最大鎢金屬生產國，供應全球逾八成鎢原料，大陸鎢金屬冶煉原料產品出口，其國內增值稅無法退稅，美國於今年1月1日起對大陸鎢製品課徵25%反傾銷稅，2025年2月4日起大陸將鎢原料作為反制美國關稅手段。

三重因素疊加，造成今年4月起鎢金屬供給短缺，帶動一波創歷史新高且延續至今的價格上漲波段。

聯友主要終端客戶包括台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠，並長期與多家日系商社集團建立供貨合作關係，擁有穩定長期利基市場，公司評估下半年高機率維持此一趨勢，看旺後續表現。