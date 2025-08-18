環泰開發泰國土地 動了

糖王活化泰國地、建新廠，營運喊衝。台灣糖王、液態糖生產廠環泰（4207）昨（18）日表示，董事會已通過將進行第一期泰國土地開發計畫，最快明年下半年完成；本業方面，泰國三廠預計明年完工，將新增生產線投入國際市場，預計明年營運將再創佳績。

環泰成立於1984年，是老牌液態糖生產大廠，年營收規模超越豐年果糖，是全台第一大液態糖供應商，客戶包括雀巢、義美、泰山、金車、養樂多等大廠，有近八成食品、飲品製造商都要靠它，就連高露潔也是客戶之一。

環泰今年上半年獲利創紀錄，法人估，下半年有望更好，全年每股純益（EPS）挑戰2元，且明年將優於今年。

環泰指出，旗下持股48%的子公司TFT在泰國共持有約65甲土地，將採分階段開發策略，以因應市場需求與資產配置。董事會日前已核准第一期開發計畫，涵蓋約25甲土地。環泰表示，目前該區域正進行整地作業，預計最快於明年完成首期開發，提高公司營運動能。

公司表示，隨著泰國廠區周邊企業密集設立，新興產業聚集效應逐漸顯現，後續將優先規劃倉儲物流及廠辦空間，同時不排除商場開發。若首期開發順利，將啟動下一階段作業。

此外，泰國三廠仍在建設中，主要用於擴充新生產線及推出新產品，以增加外銷銷售量，預計最快2026年下半年投入營運，可望挹注明年營收。

在財務表現方面，環泰指出，匯率波動對業績影響明顯。受惠台幣升值及夏季旺季需求，上半年營業毛利率年增超過4%，第2季澱粉價格下跌亦降低成本，使上半年獲利創新高。產品營收比重方面，麥芽糖占46%、果糖占19%，國內客戶逾百家，主要為飲料及糕餅業者。

環泰指出，新產品方面，將持續朝機能性及保健食品方向調整；新應用方面，則會以寡醣益生質添加應用，未來積極向飼料業者推廣，對下半年審慎樂觀。

對於美國關稅政策，環泰表示，泰國出口至美國比例僅為整體營收的個位數，影響有限。

環泰第2季稅後純益為1億元，年增42.8%，EPS為0.54元，為歷史次高；上半年稅後純益1.6億元，年增33.3%，EPS 0.82元，創歷史新高紀錄。