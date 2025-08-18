新漢7月淨損1,237萬元 單月每股虧損0.09元

工業電腦廠新漢（8234）因近期股票達公布注意交易資訊標準，故18日公布今年7月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨損1,237萬元，較去年同期盈轉虧，單月每股虧損0.09元。新漢18日股價收在116.5元，上漲3.5元、漲幅3.1%。

新漢今年7月營收4.31億元、年減17.51%，稅前虧損1,015萬元，相較去年同期盈轉虧。

新漢子公司創博在機器人控制器領域深耕超過十年，目前已在市場上提供基於開放標準的控制器，控制各種構型的機器人，創博也是台灣第一家以模組化平台取得「機器人功能安全認證」的公司，獨家提供機器人的功能安全模組。

創博並與合作夥伴共同開發機器人功能安全的完整套件，近期與輝達（NVIDIA）合作開發應用於人型機器人的AI模組將在8月正式發表。未來業者使用此經過整合測試的AI機器人與人型機器人關鍵模組的完整套件，將可大幅加速整機業者的設計製造與認證的時程。