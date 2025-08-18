快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

新漢7月淨損1,237萬元 單月每股虧損0.09元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠新漢（8234）因近期股票達公布注意交易資訊標準，故18日公布今年7月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨損1,237萬元，較去年同期盈轉虧，單月每股虧損0.09元。新漢18日股價收在116.5元，上漲3.5元、漲幅3.1%。

新漢今年7月營收4.31億元、年減17.51%，稅前虧損1,015萬元，相較去年同期盈轉虧。

新漢子公司創博在機器人控制器領域深耕超過十年，目前已在市場上提供基於開放標準的控制器，控制各種構型的機器人，創博也是台灣第一家以模組化平台取得「機器人功能安全認證」的公司，獨家提供機器人的功能安全模組。

創博並與合作夥伴共同開發機器人功能安全的完整套件，近期與輝達（NVIDIA）合作開發應用於人型機器人的AI模組將在8月正式發表。未來業者使用此經過整合測試的AI機器人與人型機器人關鍵模組的完整套件，將可大幅加速整機業者的設計製造與認證的時程。

新漢 機器人 控制器

延伸閱讀

營造業持續低迷？ 陸7月水泥產量創2009年以來新低

鴻海攻機器人大腦 輝達助陣…人形產品將會思考、判斷、解決問題

Nvidia減配不減價 在中推「二次閹割」顯卡

川普政府擬入股英特爾 彭博：輝達、超微恐被迫下單

相關新聞

溢泰搶北美出遊旺季商機

溢泰迎北美出遊旺季，營運同步走強。車載裝備大廠溢泰（7818）將可望隨著美國進入暑假旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、...

聯友出貨熱 成長力道強

聯友（7610）鎢酸鈉出貨暢旺及國際報價上漲，加上新品電池級硫酸鈷開始出貨，提升上半年動能，下半年不僅鎢酸鈉出貨量及平均...

榮剛訂單滿手

受惠航太產業加溫，特殊鋼材廠榮剛（5009）在手訂單飽滿，營運策略聚焦加速出貨、降低庫存並提升營收動能，後市展望樂觀。

興櫃新星業績 19日上秀

配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財報，櫃買中心將於明（19）日下午2時假櫃買中心11樓舉辦「興櫃新星」主題「202...

綠茵強攻韓國機能食品

生技保健食品原料廠綠茵（6846）表示，產品於韓國市場推廣取得顯著進展，綠茵有四項自研原料將與韓國代理商於韓國、日本進行...

永立榮建外泌體研製基地

興櫃生技股永立榮（6973）於竹北生醫園區舉行外泌體創研先導製造中心近日啟用，將打造首座整合外泌體研發、製造、功效驗證與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。