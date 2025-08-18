五檔上櫃股票遭調整交易方式 但這檔恐停止買賣

上櫃公司114年第2季財務報告形式審閱結果出爐，櫃買中心（Taipei Exchange）表示，經形式審閱上櫃公司公告申報2025年第2季財務報告（不含第一上櫃及金融業公司），上櫃有價證券應調整交易方式者計有五家，並自今年8月19日起實施。

調整交易方式公司如下：

一、繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易的上櫃有價證券：淳紳（4529）及唐鋒（4609）。淳紳及唐鋒等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

二、繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易的上櫃有價證券：尚茂（8291）。尚茂因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之ㄧ，惟淨值未較前期增加，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

三、恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：嘉鋼（2067）及天蔥（2740）。嘉鋼及天蔥等兩家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法的情事，故恢復為普通交割方式交易。

另上櫃公司退場機制已於2020年4月1日起實施，查尚茂（8291）因自2022年第2季財務報告起，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，其上櫃有價證券經櫃買中心自2022年8月18日起列為變更交易方法，將於今年8月18日逾三年，其原因仍未消滅，櫃買中心將依規公告尚茂停止櫃檯買賣，提醒投資人注意。