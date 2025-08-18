櫃買中心8月19日 舉辦興櫃公司下半年業績說明會

為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，配合興櫃公司陸續公布2025上半年度財務報告，櫃買中心將於8月19日下午2點在櫃買中心11樓舉辦以「興櫃新星」為主題的「2025年下半年度興櫃公司業績說明會」。，興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通機會，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>關於櫃買>櫃買活動>報名活動」)。

這次說明會邀請三家各具特色之興櫃新星公司，分別為微生物檢測商啟新生物科技(7837)、專案媒合平台達人網科技(7839)，以及再生能源服務商天能綠電(7842)。

啟新生公司專注於微生物檢測，提供培養基、快速檢測試劑及先進儀器等產品，並擁有自有技術與服務，為國內知名的微生物檢測通路商，主要服務領域涵蓋生物醫藥、食品安全與臨床感染性疾病等，2024年及2025年上半年度合併營業收入分別為8億6,058萬元及5億368萬5千元，歸屬於母公司業主的稅後淨利分別為9,504萬2千元及4億727萬8千元，每股盈餘分別為4.53元及2.11元。

達人網公司為專業接案媒合平台，幫助發案方與接案方進行需求對接，平台服務項目包含居家修繕、裝修設計、家教課程、專業教練、活動策劃等日常與商業外包項目，2024年度及2025年上半年度合併營業收入分別為1億5,998萬元及8,615萬5千元，合併稅後淨利分別為2,570萬9千元及1億828萬4千元，每股盈餘分別為2.22元及1.37元。

天能綠電公司專注於再生能源交易、碳管理服務及能源永續解決方案，提供再生能源交易憑證申請與交易服務，助力企業實現碳中和目標，推動綠色能源發展，2024年及2025年上半年度營業收入分別為10億2,370萬4千元及10億5,259萬5千元，稅後淨利分別為2,521萬5千元及3,114萬9千元，每股盈餘分別為5.56元及2.10元。

這三家公司產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫將於說明會中有詳盡的介紹，投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，另這次說明會的影音檔亦將於會後放置於櫃買中心網站影音專區(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁&關於櫃買&櫃買影音&法人說明會/業績發表會」)供投資人點閱觀看。