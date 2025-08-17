溢泰搶北美出遊旺季商機

溢泰迎北美出遊旺季，營運同步走強。車載裝備大廠溢泰（7818）將可望隨著美國進入暑假旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、戶外活動等熱度飆升，同步帶動各種車載裝備銷售，將為下半年營運帶來新動能。

溢泰上半年受匯損影響，較去年同期獲利腰斬，展望第3季，法人認為，隨著美國進入旅遊高峰季，家庭自駕旅遊、戶外活動等熱度提升，將挹注該公司旗下自有品牌的車載裝備銷售。

溢泰上半年營收達66.06億元，較去年同期的64.54億元，成長2.4%，挹注營業利益達6.89億元；受匯損影響，上半年稅後純益3億元，比去年同期的6.73億元，衰退55%，每股純益2元。

展望前景，法人指出，美國休閒旅遊佔旅遊業總量的比重超過86%，暑假期間戶外活動（如露營、自行車、SUP、衝浪、輕艇等）極為盛行，直接帶動對車載裝備的需求。