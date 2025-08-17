快訊

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

美特使：普亭同意美國對烏克蘭提供「類北約」防禦保障

憂川普過度親俄…川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

聽新聞
0:00 / 0:00

溢泰搶北美出遊旺季商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

溢泰迎北美出遊旺季，營運同步走強。車載裝備大廠溢泰（7818）將可望隨著美國進入暑假旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、戶外活動等熱度飆升，同步帶動各種車載裝備銷售，將為下半年營運帶來新動能。

溢泰上半年受匯損影響，較去年同期獲利腰斬，展望第3季，法人認為，隨著美國進入旅遊高峰季，家庭自駕旅遊、戶外活動等熱度提升，將挹注該公司旗下自有品牌的車載裝備銷售。

溢泰上半年營收達66.06億元，較去年同期的64.54億元，成長2.4%，挹注營業利益達6.89億元；受匯損影響，上半年稅後純益3億元，比去年同期的6.73億元，衰退55%，每股純益2元。

展望前景，法人指出，美國休閒旅遊佔旅遊業總量的比重超過86%，暑假期間戶外活動（如露營、自行車、SUP、衝浪、輕艇等）極為盛行，直接帶動對車載裝備的需求。

美國 暑假

延伸閱讀

暑假親子首選！入住將捷金鬱金香酒店 兩大兩小最低只要6,160元

Ford Kuga將於北美正式退場！產線將專責中型純電皮卡新作製造！

高雄「澄清湖」全面開放免門票！ 暑假放風、喝茶 還能跟超帥騎警隊互動

鴻海電動車布局加速！Model B第4季上市、Model C北美認證啟動

相關新聞

溢泰搶北美出遊旺季商機

溢泰迎北美出遊旺季，營運同步走強。車載裝備大廠溢泰（7818）將可望隨著美國進入暑假旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、...

聯友出貨熱 成長力道強

聯友（7610）鎢酸鈉出貨暢旺及國際報價上漲，加上新品電池級硫酸鈷開始出貨，提升上半年動能，下半年不僅鎢酸鈉出貨量及平均...

榮剛訂單滿手

受惠航太產業加溫，特殊鋼材廠榮剛（5009）在手訂單飽滿，營運策略聚焦加速出貨、降低庫存並提升營收動能，後市展望樂觀。

興櫃新星業績 19日上秀

配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財報，櫃買中心將於明（19）日下午2時假櫃買中心11樓舉辦「興櫃新星」主題「202...

綠茵強攻韓國機能食品

生技保健食品原料廠綠茵（6846）表示，產品於韓國市場推廣取得顯著進展，綠茵有四項自研原料將與韓國代理商於韓國、日本進行...

永立榮建外泌體研製基地

興櫃生技股永立榮（6973）於竹北生醫園區舉行外泌體創研先導製造中心近日啟用，將打造首座整合外泌體研發、製造、功效驗證與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。