快訊

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

美特使：普亭同意美國對烏克蘭提供「類北約」防禦保障

憂川普過度親俄…川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

聽新聞
0:00 / 0:00

聯友出貨熱 成長力道強

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

聯友（7610）鎢酸鈉出貨暢旺及國際報價上漲，加上新品電池級硫酸鈷開始出貨，提升上半年動能，下半年不僅鎢酸鈉出貨量及平均售價均可望持續成長，鈷金屬國際報價仍維持高檔，可望帶動公司營運續強。

聯友表示，自剛果政府2月宣布限制鈷金屬出口四個月後，已造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸，第2季國際鈷金屬平均報價較第1季上漲37%，6月下旬剛果政府再度延長鈷金屬出口限制三個月，供需失衡狀況暫難解決，下半年鈷金屬國際報價支撐力道仍然強勁。

在鎢酸鈉方面，自中美關稅大戰開打，鎢金屬產量第一大的中國大陸今年2月宣布對鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬及其技術實施出口管制；4月起帶動國際鎢金屬報價持續上揚，進而使得該公司第2季鎢酸鈉平均售價較第1季增加27%，出貨量亦較第1季成長二成以上。

以目前全球鎢酸鈉供需吃緊狀況來看，鎢金屬相關產品價格預估將持續維持高檔，下半年鎢酸鈉出貨量及售價均可望成長。

貨量

延伸閱讀

影／疑電池釀禍…高雄鳳山3樓透天厝凌晨起火 一家四口2大2小逃生

天津大學團隊突破鋰電池技術 能量密度、續航能力提高2-3倍

又、又、又！川普再延中美關稅90天…PTT喊「TACO」酸爆

Honda 最小電動車 N-One e: 現身 不僅外型可愛還能當大型電源！

相關新聞

溢泰搶北美出遊旺季商機

溢泰迎北美出遊旺季，營運同步走強。車載裝備大廠溢泰（7818）將可望隨著美國進入暑假旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、...

聯友出貨熱 成長力道強

聯友（7610）鎢酸鈉出貨暢旺及國際報價上漲，加上新品電池級硫酸鈷開始出貨，提升上半年動能，下半年不僅鎢酸鈉出貨量及平均...

榮剛訂單滿手

受惠航太產業加溫，特殊鋼材廠榮剛（5009）在手訂單飽滿，營運策略聚焦加速出貨、降低庫存並提升營收動能，後市展望樂觀。

興櫃新星業績 19日上秀

配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財報，櫃買中心將於明（19）日下午2時假櫃買中心11樓舉辦「興櫃新星」主題「202...

綠茵強攻韓國機能食品

生技保健食品原料廠綠茵（6846）表示，產品於韓國市場推廣取得顯著進展，綠茵有四項自研原料將與韓國代理商於韓國、日本進行...

永立榮建外泌體研製基地

興櫃生技股永立榮（6973）於竹北生醫園區舉行外泌體創研先導製造中心近日啟用，將打造首座整合外泌體研發、製造、功效驗證與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。