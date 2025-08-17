聽新聞
0:00 / 0:00
聯友出貨熱 成長力道強
聯友（7610）鎢酸鈉出貨暢旺及國際報價上漲，加上新品電池級硫酸鈷開始出貨，提升上半年動能，下半年不僅鎢酸鈉出貨量及平均售價均可望持續成長，鈷金屬國際報價仍維持高檔，可望帶動公司營運續強。
聯友表示，自剛果政府2月宣布限制鈷金屬出口四個月後，已造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸，第2季國際鈷金屬平均報價較第1季上漲37%，6月下旬剛果政府再度延長鈷金屬出口限制三個月，供需失衡狀況暫難解決，下半年鈷金屬國際報價支撐力道仍然強勁。
在鎢酸鈉方面，自中美關稅大戰開打，鎢金屬產量第一大的中國大陸今年2月宣布對鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬及其技術實施出口管制；4月起帶動國際鎢金屬報價持續上揚，進而使得該公司第2季鎢酸鈉平均售價較第1季增加27%，出貨量亦較第1季成長二成以上。
以目前全球鎢酸鈉供需吃緊狀況來看，鎢金屬相關產品價格預估將持續維持高檔，下半年鎢酸鈉出貨量及售價均可望成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言