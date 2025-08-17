聯友出貨熱 成長力道強

聯友（7610）鎢酸鈉出貨暢旺及國際報價上漲，加上新品電池級硫酸鈷開始出貨，提升上半年動能，下半年不僅鎢酸鈉出貨量及平均售價均可望持續成長，鈷金屬國際報價仍維持高檔，可望帶動公司營運續強。

聯友表示，自剛果政府2月宣布限制鈷金屬出口四個月後，已造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸，第2季國際鈷金屬平均報價較第1季上漲37%，6月下旬剛果政府再度延長鈷金屬出口限制三個月，供需失衡狀況暫難解決，下半年鈷金屬國際報價支撐力道仍然強勁。

在鎢酸鈉方面，自中美關稅大戰開打，鎢金屬產量第一大的中國大陸今年2月宣布對鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬及其技術實施出口管制；4月起帶動國際鎢金屬報價持續上揚，進而使得該公司第2季鎢酸鈉平均售價較第1季增加27%，出貨量亦較第1季成長二成以上。

以目前全球鎢酸鈉供需吃緊狀況來看，鎢金屬相關產品價格預估將持續維持高檔，下半年鎢酸鈉出貨量及售價均可望成長。