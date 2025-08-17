聽新聞
綠茵強攻韓國機能食品
生技保健食品原料廠綠茵（6846）表示，產品於韓國市場推廣取得顯著進展，綠茵有四項自研原料將與韓國代理商於韓國、日本進行人體臨床實驗，未來將申請「韓國機能性表示食品」（HFF）搶攻市場。
綠茵表示，海外市場快速成長將是該公司營運規模進一步擴大的主要推動力，上半年在東南亞及港澳市場的貢獻下，海外市場銷售大幅成長92%，帶動營收與營業利益同步創下歷年同期新高。下半年為綠茵傳統旺季，預期海外市場成長、穩定提升毛利率的銷售策略效益將更為明顯。
綠茵自行開發的苦瓜胜肽、牛樟芝菌絲體等四項自研原料，將與韓國當地代理商簽約將合作進行人體臨床實驗。其中，有兩項產品技術已簽約，將分別於韓國、日本進行人體臨床實驗。
