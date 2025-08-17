快訊

榮剛訂單滿手

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

受惠航太產業加溫，特殊鋼材廠榮剛（5009）在手訂單飽滿，營運策略聚焦加速出貨、降低庫存並提升營收動能，後市展望樂觀。

法人表示，榮剛公司治理到位，產銷走在正軌，加上全球地緣政治的張力並未有效化解，榮剛的特殊鋼產品需求源源不絕，具有中長期利基。

榮剛指出，根據波音空中巴士（Airbus）最新數據，截至今年第2季末，波音淨接單與交機量較2024年同期表現亮眼。

另一方面，歐洲空中巴士航機的積壓訂單同樣維持在歷史高檔，顯示產能利用率持續滿載、需求熱度不減，而且能源及油氣產業需求同樣延續穩定態勢，為榮剛營運提供持久支撐。

榮剛強調，近期經營環境上仍面臨不確定因素挑戰，但榮剛具備持續獲利與抗波動能力，將審慎應對外部變數，積極掌握市場機會。

榮剛 波音 空中巴士

受惠航太產業加溫，特殊鋼材廠榮剛（5009）在手訂單飽滿，營運策略聚焦加速出貨、降低庫存並提升營收動能，後市展望樂觀。

