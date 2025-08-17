永立榮建外泌體研製基地

興櫃生技股永立榮（6973）於竹北生醫園區舉行外泌體創研先導製造中心近日啟用，將打造首座整合外泌體研發、製造、功效驗證與應用轉化於一體的一站式專業型研製基地。

永立榮董事長簡奉任表示，預計10月投入生產，明年首季完成全部新設備安裝，最高產能可達每月20萬劑，單月可創造產值達1億元。

永立榮總經理暨技術長黃效民表示，外泌體創研先導製造中心已導入GMP 等級的生產與品管系統，能處理來自人類羊水、鹿羊水、鹿茸，以及其他動植物與微生物的外泌體來源，並依據不同產品應用、目標市場與法規要求，提供一站式服務，涵蓋原料製備、客製配方開發、功效驗證、法規諮詢到國際OEM／ODM，並廣泛應用於再生醫美、保健營養品、醫療器材等高附加價值領域。

永立榮也同步推出獨家「Exosome Design House」服務平台，結合完整資料庫與AI技術，快速設計功能性外泌體配方，協助客戶以最短時間開發出符合需求的產品。