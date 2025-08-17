快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

聽新聞
0:00 / 0:00

興櫃新星業績 19日上秀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財報，櫃買中心將於明（19）日下午2時假櫃買中心11樓舉辦「興櫃新星」主題「2025年下半年度興櫃公司業績說明會」。本次說明會邀請三家各具特色興櫃新星公司，分別為微生物檢測商啟新生（7837）、專案媒合平台達人網（7839），以及再生能源服務商天能綠電（7842）。

啟新生專注於微生物檢測，提供培養基、快速檢測試劑及先進儀器等產品，並擁有自有技術與服務，為國內知名的微生物檢測通路商，主要服務領域涵蓋生物醫藥、食品安全與臨床感染性疾病等，2024年度及2025年上半年度合併營收分別為8.6億元及5.03億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為9,504萬元及4,727萬元，每股稅後純益（EPS）分別為4.53元及2.11元。

達人網為專業接案媒合平台，平台服務項目包含居家修繕、裝修設計、家教課程、專業教練、活動策劃等日常與商業外包項目，2024年度及2025年上半年度合併營收分別為1.59億元及8,615萬元，合併稅後淨利分別為2,570萬元及1,828萬元，EPS分別為2.22元及1.37元。

天能綠電專注再生能源交易，2024年度及2025年上半年度營收分別為10.23億元及10.52億元，稅後淨利分別為2,521萬元及3,114萬元，EPS分別為5.56元及2.10元。

興櫃

延伸閱讀

太陽光電台灣最貴？經部：國際制度不同不宜直接比較

白委質詢卓榮泰狂問再生能源 韓國瑜無奈制止：主題是打詐

台達電（2308）股價狂飆...下檔千金股？專家分析合理價：短線注意長線看漲

大學光上半年EPS 4.78元 三陽3.06元

相關新聞

興櫃新星業績 19日上秀

配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財報，櫃買中心將於明（19）日下午2時假櫃買中心11樓舉辦「興櫃新星」主題「202...

綠茵強攻韓國機能食品

生技保健食品原料廠綠茵（6846）表示，產品於韓國市場推廣取得顯著進展，綠茵有四項自研原料將與韓國代理商於韓國、日本進行...

永立榮建外泌體研製基地

興櫃生技股永立榮（6973）於竹北生醫園區舉行外泌體創研先導製造中心近日啟用，將打造首座整合外泌體研發、製造、功效驗證與...

18、20日參加櫃買舉辦發表會 弘塑、旺矽揭露業績展望

半導體設備商弘塑、測試介面廠旺矽等兩家千金股將於18日、20日參與櫃買市場業績發表會，外界除關注公司對下半年的營運展望，...

陽信銀 前七月每股稅前賺1.01元

陽信銀行自結7月單月稅前盈餘5.64億元，較去年同期成長9%，前七月累積稅前盈餘38.21億元，年增5%，每股稅前盈餘1...

德麥 上半年EPS 10.28元

烘焙原物料供應大廠德麥昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益為1.8億元，與去年持平，每股純益達5.08元。累計今年上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。