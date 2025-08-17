興櫃新星業績 19日上秀

配合興櫃公司陸續公布2025年上半年度財報，櫃買中心將於明（19）日下午2時假櫃買中心11樓舉辦「興櫃新星」主題「2025年下半年度興櫃公司業績說明會」。本次說明會邀請三家各具特色興櫃新星公司，分別為微生物檢測商啟新生（7837）、專案媒合平台達人網（7839），以及再生能源服務商天能綠電（7842）。

啟新生專注於微生物檢測，提供培養基、快速檢測試劑及先進儀器等產品，並擁有自有技術與服務，為國內知名的微生物檢測通路商，主要服務領域涵蓋生物醫藥、食品安全與臨床感染性疾病等，2024年度及2025年上半年度合併營收分別為8.6億元及5.03億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為9,504萬元及4,727萬元，每股稅後純益（EPS）分別為4.53元及2.11元。

達人網為專業接案媒合平台，平台服務項目包含居家修繕、裝修設計、家教課程、專業教練、活動策劃等日常與商業外包項目，2024年度及2025年上半年度合併營收分別為1.59億元及8,615萬元，合併稅後淨利分別為2,570萬元及1,828萬元，EPS分別為2.22元及1.37元。

天能綠電專注再生能源交易，2024年度及2025年上半年度營收分別為10.23億元及10.52億元，稅後淨利分別為2,521萬元及3,114萬元，EPS分別為5.56元及2.10元。