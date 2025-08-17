快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

上櫃公司2025年第2季財務報告形式審閱結果出爐 這家將停止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之2025年第2季財務報告（不含第一上櫃及金融業公司），上櫃有價證券應調整交易方式者計有五家，並自8月19日起實施。其中，尚茂（8291）經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，被列為變更交易方法逾三年，其原因仍未消滅，櫃買中心將依規公告該公司有價證券停止櫃檯買賣。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券有淳紳（4529）及唐鋒（4609）。淳紳及唐鋒等二家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券為尚茂。尚茂因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值未較前期增加，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。另上櫃公司退場機制已於2020年4月1日起實施，查尚茂因自2022年第2季財務報告起，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，其上櫃有價證券經櫃買中心自2022年8月18日起列為變更交易方法，將於2025年8月18日逾三年，其原因仍未消滅，櫃買中心將依規公告該公司有價證券停止櫃檯買賣，爰提醒投資人注意。

恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券有嘉鋼（2067）及天蔥（2740）。嘉鋼及天蔥等二家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

淨值 櫃買中心

延伸閱讀

上市公司Q2財報 申報至今天

全體上櫃公司7月營收2449億元 年增3%

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

興櫃新星業績 三連發

相關新聞

18、20日參加櫃買舉辦發表會 弘塑、旺矽揭露業績展望

半導體設備商弘塑、測試介面廠旺矽等兩家千金股將於18日、20日參與櫃買市場業績發表會，外界除關注公司對下半年的營運展望，...

上詮 7月每股賺0.07元

光通訊廠上詮（3363）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告最新自結數，7月稅前盈餘800萬元，年...

皇將攜韓企 全球拓市

皇將（4744）與韓國大永製藥科技公司（Daeyong Pharmatech）簽署全球總代理合作備忘錄（MOU），未來將...

精材 產能滿載

台積電轉投資封測廠精材（3374）昨（14）日舉行法說會，董事長陳家湘指出，旗下晶圓測試（CP）新廠已於上季開始量產，預...

泰谷 上半年每股淨損1.22元

LED廠泰谷（3339）昨（14）日公告第2季財報，受匯損影響，單季歸屬母公司稅後淨損6,800萬元，較首季淨損1,08...

大研生醫催動七引擎 提高生產效率

大研生醫（7780）昨（14）日召開上市前法說會，董事長張家銘表示，大研生醫將啟動「七大戰略引擎」提高生產效率；法人預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。