經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

昶瑞機電（7642）布局無人機動力模組市場，總經理楊偉成近期表示，已完成含馬達及電調動力模組量產準備。隨著海外客戶驗證完成及美國相關法規鬆綁利多，2026年起逐步放量，成營收新動能。法人預期，昶瑞無人機業務明年營收占比可望提升至5%至10%，往10%以上發展。

楊偉成指出，無人機動力模組毛利率逾50%，遠高於核心業務中大型DC吊扇的毛利率，適用於100公斤以上重載機型產品可顯著優化獲利。此項技術源於三年前與工研院合作技轉，將兩者共通的外轉馬達技術延伸應用。

昶瑞鎖定北美、歐洲與亞洲等海外中大型無人機市場。楊偉成說明，美國航空總署（FAA）近期公告的超視距飛行（BVLOS）規則草案，將無人機載具限制放寬至600公斤等級，對營運為一大利多。藉由已取得的航太品質管理與資安認證，與國際軍工產業客戶接洽時更具優勢。

