杭特7月 EPS 0.13元
安控廠杭特（3297）昨（15）日公布7月自結稅後純益500萬元，較去年同期轉虧轉盈，每股純益0.13元。
杭特今年第2季稅後純益1,218萬元，每股純益0.34元，較首季轉虧為盈，累計今年上半年稅後純益960萬元，每股純益0.27元，也較去年同期每股淨損0.01元轉佳。杭特累計今年前七月營收1.15億元，年增19%。杭特昨天股價收58.2元，下滑1.3元。
杭特今年第2季受新台幣匯率影響，單季業外匯損達1,100萬元，業外認列舊制退休金結清收入3,223萬元，帶動單季轉盈，本業表現，上季營業淨損751萬元，上半年毛利率達36％，年增6.05個百分點，營收規模未明顯放大，本業仍虧損。
