興櫃公司上半年獲利勝去年 半導體綠能環保最亮眼
櫃買中心今天公布354家興櫃公司，今年上半年整體營收約新台幣2548億元，較去年上半年成長15%，其中半導體及綠能環保類股營收分別成長66%及40%，稅前淨利分別成長89%及24%。
在每股盈餘（EPS）方面，櫃買中心說明，今年上半年賺超過1個股本（EPS超過10元）興櫃公司計有4家；EPS為5元以上未達10元的公司計有12家；2元以上未達5元的公司計有37家；合計53家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司15%。
此外，興櫃公司今年上半年度獲利公司家數計192家，占整體興櫃公司54%。
櫃買中心指出，興櫃公司應公告申報第2季財務報告公司家數為354家（不含3家銀行、證券及保險公司），均已依規定期限完成公告申報作業。
