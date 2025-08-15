快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

興櫃公司上半年獲利勝去年 半導體綠能環保最亮眼

中央社／ 台北15日電

櫃買中心今天公布354家興櫃公司，今年上半年整體營收約新台幣2548億元，較去年上半年成長15%，其中半導體及綠能環保類股營收分別成長66%及40%，稅前淨利分別成長89%及24%。

在每股盈餘（EPS）方面，櫃買中心說明，今年上半年賺超過1個股本（EPS超過10元）興櫃公司計有4家；EPS為5元以上未達10元的公司計有12家；2元以上未達5元的公司計有37家；合計53家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司15%。

此外，興櫃公司今年上半年度獲利公司家數計192家，占整體興櫃公司54%。

櫃買中心指出，興櫃公司應公告申報第2季財務報告公司家數為354家（不含3家銀行、證券及保險公司），均已依規定期限完成公告申報作業。

興櫃 櫃買中心

延伸閱讀

台灣首檔股債平衡型ETF掛牌上櫃 長期穩健投資新選擇

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

上半年財報五天王出列 台積電同登獲利王與現金王

興櫃僅46%使用eNotice平台 金管會：加強宣導

相關新聞

群聯Q2每股純益3.6元近3季低點 上半年每股純益9.13元

群聯（8299）今日公布第2季財報，受台幣升值影響，毛利率為29.1%，較前季減少1.8個百分點，較去年同期減少 5.8...

AI 伺服器熱單加持！博智衝高後拉回 150元撐盤蓄勢

伺服器PCB板廠博智（8155），受惠AI伺服器需求持續擴大，第3季接單暢旺，近一周多頭氣勢相當旺盛，但15日股價逼近1...

上詮 7月每股賺0.07元

光通訊廠上詮（3363）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告最新自結數，7月稅前盈餘800萬元，年...

皇將攜韓企 全球拓市

皇將（4744）與韓國大永製藥科技公司（Daeyong Pharmatech）簽署全球總代理合作備忘錄（MOU），未來將...

精材 產能滿載

台積電轉投資封測廠精材（3374）昨（14）日舉行法說會，董事長陳家湘指出，旗下晶圓測試（CP）新廠已於上季開始量產，預...

泰谷 上半年每股淨損1.22元

LED廠泰谷（3339）昨（14）日公告第2季財報，受匯損影響，單季歸屬母公司稅後淨損6,800萬元，較首季淨損1,08...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。