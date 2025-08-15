快訊

昕力資因匯損及高費用影響 上半年每股虧損0.14元、全年穩健成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
昕力資總經理葉怡蘭。圖／昕力資提供
昕力資總經理葉怡蘭。圖／昕力資提供

昕力資訊（7781）今（15）日公布2025年上半年財報，毛利率35.8%、較去年同期增加19個百分點，營收與毛利同步攀升，整體營運策略與市場布局成效顯著；不過因匯損及費用高等不利因素影響，單季每股仍虧損0.14元，但對比同期大幅減少。展望後市，公司將致力推動海外市場，全年營運維持穩健增長。 

昕力資前七月累計營收4.41億元，年增17.6%，主因AI新產品搶攻醫療市場、拓展越南有成、參與政府金融打詐政策三動能助攻。

昕力資總經理葉怡蘭表示，昕力資與多家醫療院所合作導入AI輔助診斷、智慧病歷管理與資安防護系統，提升診療效率並確保病患資料安全。公司表示，隨著醫療數位化趨勢加速，相關專案下半年可望持續放量，並成為長期營收的穩定來源。

海外市場方面，公司今年完成越南子公司併購，快速整合當地資源，公司旗下自主研發的 AI 智慧碳管理平台「GreenSwift」，獲得越南台商營造業龍頭採用，協助其成為越南首家導入 AI 智慧碳盤查系統的營造建築業者，強化客戶ESG永續競爭力。葉怡蘭看好東南亞中小企業與公部門的數位轉型需求，樂觀看待未來商機。

