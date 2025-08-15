力旺法說會／澄清裁員傳言 引進AI演算法相關人才

矽智財（IP）廠商力旺（3529）於15日舉行法說會，力旺總經理何明洲表示，預期授權收入與權利金收入都將持續增加。同時，該公司正在與領先代工廠合作開發2奈米製程相關技術。

何明洲指出，受惠於代工廠與客戶的強勁需求，預期授權收入將保持成長動能。而權利金方面，隨著過去累積的投片專案逐步進入量產，權利金收入也將持續增加。尤其該公司已開始從PUF客戶獲得權利金，可望加速未來權利金收入的動能。

何明洲並提到，該公司的 NeoFuse OTP、NeoPUF 與 PUF-based 信任根已在台積電（2330） N3P製程完成驗證，能為先進AI、高效能運算（HPC）晶片與小晶片提供PUF-based安全解決方案。針對價值型產品與車用應用的 N3C及N3A製程開發也在進行中。同時，該公司也正在與領先代工廠合作開發2奈米製程相關技術。

另外，力旺董事長徐清祥說，為迎接AI帶來的產業轉型，該公司正在推行成立以來最大規模的營運改革，為下一個 10年、甚至更長遠的未來做準備，其營運效率將全面提升。

何明洲也特別澄清裁員傳言，強調該公司從去年底到今年8月底，該公司員工數將從約360位減為346位，但其中研發人力是增加，並引進AI演算法相關人才，以因應強勁的客戶需求。