智通財報／第2季營收創高！「雙率雙升」每股賺0.96元

智通*（8932）15日召開法說會，會中分享2025年第2季及上半年營運成果。受惠於軟體事業高速成長，第2季營收創新高達6.34億元，年增60%，歸屬母公司淨利1.58億元、每股純益0.96 元。利潤率表現，第2季整體合併毛利率達65%，較去年同期提升16個百分點，營業利益率50%，較去年同期提升17個百分點，繳出亮眼的成績。

而年化後股東權益報酬率（ROE）也顯著提升至32%。對此，總經理蔡焜煌表示，智通的海外軟體子公司 GLN（Global Line Network）在東南亞市場業務拓展有成，驅動智通營收與獲利率同步成長，高毛利率軟體事業已成為公司核心營收來源，證明公司轉型策略正確且展現成效，公司將持續加強在此領域的投資與市場拓展，繼續提升公司競爭力。

軟體事業高速成長 積極拓展東南亞市場防詐應用、AI新技術

智通表示，今年第2季軟體銷售及相關勞務服務貢獻公司整體營收比重67%來到4.24億元，軟體事業營收年增率143%，毛利率88%。而旗下軟體開發公司GLN憑藉高附加價值IT顧問服務與深度客製化軟體開發能力，與既有大型客戶深化合作，新客戶合作案也顯著增加。GLN 深化與Lenovo、Kamstrup等跨國大企業在亞太區及東南亞市場合作，為Lenovo量身製作通路銷售管理系統（customized sales force software）。

而團隊已於本季完成泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等市場的布署，計劃進一步拓展至澳洲與紐西蘭市場。為總部位於丹麥，員工遍布全球 20 多國家的Kamstrup公司開發智能水表監控方案（customized water meter monitoring solutions），記錄水表讀數、維護服務、即時數據同步等功能，於亞太區拓展有成，GLN也參與Kamstrup對外的客戶拓展活動，協助技術交付品質與服務穩定性，GLN目前是Kamstrup在全球除歐洲以外的獨家技術夥伴。

GLN自主研發的「FraudEyes」防詐方案，目前進入市場推廣階段，正接洽印尼、馬來西亞、泰國與越南等國的政府單位與電信商，目標取得政府標案及長期合約。「FraudEyes」防詐方案開啟 GLN全新的商業模式，將以SaaS年費 + API授權模式，與經銷商建立「SaaS年費 + 分潤」合作。東南亞電信詐騙問題嚴重，多國政府推動數位安全防護加速，其中印尼、越南、馬來西亞皆已啟動國家級反詐政策，GLN有機會率先切入國家級方案。

此外，隨著東南亞跨境詐騙防範需求的升溫，未來也可能帶動防詐系統跨區域整合平台機會，有機會演進為東南亞區域級防詐中台與資料分析平台，與區域政府共同推動API資料交換及跨國威脅防範。「FraudEyes」模組內包含詐騙連結識別、行為風險分析、電信信令攔截等等，這樣的防詐系統可延伸至金融風控、KYC行為分析等場景，未來有潛力帶動電信與金融單位合作模式，拓寬應用範圍。

此外，GLN自主研發的一站式人力資源數位化平台PortComm在第2季正式上線，PortComm平台涵蓋完整薪資與人資管理功能，以SaaS訂閱制收費模式積極拓展市場，看好東南亞眾多中小型企業的數位化人力管理需求，期望HR SaaS 訂閱制營收持續貢獻中長期的恆常性收入（SaaS recurring revenue）。

印度 Fintech App 深化生態系合作、搶占龐大線上金融商機

智通也透過子公司GLN積極布局印度Fintech市場，鎖定當地龐大的數位金融市場潛力。智通科創公司上周公告董事會決議收購印度 Letul Investments Private Limited股權及簽署意向書事宜，Letul Investments Private Limited 營業所在地位於印度新德里，為一家依法持有非銀行金融機構（NBFC）執照之業者，智通將與Letul Investments Private Limited 簽署收購 100％股權意向書，股權收購合約簽署完成後，即向印度儲備銀行（RBI）提出管理階層及股權變更之申請。

智通在印度運營的FinShell Pay為一款整合線上貸款、遊戲、數位支付與生活消費功能的全方位Fintech App，公司與OPPO簽訂獨家合作協議，成為OPPO與realme在印度銷售機型的預載應用程式（pre-installed App），已在印度累積超過1.27億的裝機量，第2季平均月活躍用戶數（MAU）2,526萬。公司透過併購印度當地 NBFC公司及自行申請NBFC執照雙軌並行，待取得NBFC執照即開展自營小額貸款服務。FinShell Pay目前積極建構線上多元支付、金融服務與手機遊戲整合的多元生態系，持續深化與印度當地金融機構及遊戲平台的合作夥伴關係。

營運展望

展望下半年，公司看好軟體事業高成長動能持續。2025下半年軟體事業營收比重有機會再攀高，成為驅動公司營運與獲利成長的主要引擎。智通透露，目前團隊的海外軟體事業規劃，預計將聚焦四大目標：第一，積極拓展SaaS商業化落地實施，加速客戶合約簽訂。第二，FraudEyes防詐平台推廣，與多國政府接洽中，擴大公共安全布署。

第三，持續推出新 AI 模組應用並導入客戶平台系統，GLN正開發一套智慧銷售驗證系統，結合AI模型與企業銷售流程，具自動化審查與行為追蹤能力，可識別異常銷售模式並優化激勵分配機制，協助客戶在多國通路中提升資料核對效率與通路管理透明度。

第四，拓寬應用場景及區域可複製性，GLN的防詐系統可延伸至金融風控、KYC分析等場景，有機會帶動電信與金融機構合作，GLN正與CDNetworks洽談為馬來西亞的商業銀行提供整合式數位防詐解決方案。