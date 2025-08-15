力旺：授權金收入估維持成長動能 權利金續增長

快訊

中央社／ 新竹15日電

矽智財（IP）廠力旺總經理何明洲今天表示，未來不僅授權金收入可望維持成長動能，權利金收入也將持續增長。

力旺下午舉行線上法人說明會，何明洲說，受惠代工廠與客戶的強勁需求，預期授權收入將可保持成長動能。

至於權利金方面，何明洲表示，隨著過去累積的投片專案逐步進入量產，預期權利金收入也將持續增加。尤其PUF安全IP已開始挹注權利金，將為未來權利金收入添增成長動能。

關於新IP技術發展，何明洲指出，力旺新一代後量子密碼技術（PQC）已完成開發，並通過NIST CAVP認證，正式推出全套PUFPQC架構。

何明洲說，力旺一次性可程式記憶體NeoFuseOTP、NeoPUF與PUF-based可信任根（Root of Trust）已在台積電 的N3P製程完成驗證，為人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）晶片與小晶片（Chiplet）提供安全解決方案。

何明洲還表示，力旺也針對價值型產品與車用的N3C和N3A製程進行開發中；此外，力旺也正在與領先代工廠合作開發2奈米技術。

