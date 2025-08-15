力旺法說會／正與領先代工廠合作2奈米製程技術

矽智財（IP）廠商力旺（3529）於15日舉行法說會，該公司力旺總經理何明洲表示，預期授權收入與權利金收入都將持續增加。同時，該公司正在與領先代工廠合作開發2奈米製程相關技術。

力旺先前已公布第2季財報，合併營收達9.36億元，季增2.7%、年增4.9%；累計上半年合併營收18.48億元，年增9%。

在獲利方面，力旺第2季淨利為3.99億元，季減13.4%、年減15.8%，每股純益為5.36元，是近八季低點；累計上半年歸屬母公司業主淨利8.61億元，年減4.9%，每股純益為11.54元。

以力旺上半年營收來看，授權金占上半年營收比重約30.2％，若以美元計算，授權收入年增5.9％；權利金則貢獻上半年營收69.8％，以美元來計算，權利金收入年增8.4％。

展望未來，何明洲指出，受惠於代工廠與客戶的強勁需求，預期授權收入將保持成長動能。而權利金方面，隨著過去累積的投片專案逐步進入量產，權利金收入也將持續增加。尤其該公司已開始從 PUF客戶獲得權利金，可望加速未來權利金收入的動能。

而在新IP技術上，何明洲提到，力旺新一代後量子密碼技術已完成開發，並通過NIST CAVP認證，涵蓋已公布的FIPS 203（ML-KEM）與FIPS 204（ML-DSA）標準，正式推出全套PUFPQC架構。該公司也正在與領先代工廠合作開發2奈米製程相關技術。

另外，力旺董事長徐清祥提到，外界關注力旺在AI領域的布局，以智慧型手機為例，其IP往往在晶片發展的第二代、甚至更後面才被導入。隨著同類型晶片導入其技術的客戶越來越多，應用範圍也逐步擴大。

在高效能運算（HPC） 與AI領域，徐清祥則說，力旺也將複製同樣的成功模式。目前已導入的晶片涵蓋中央處理器、AI加速器、資料處理器、智慧網路卡、固態硬碟控制IC、遠端伺服器管理晶片、電源管理IC等。到今年第2季為止，累積PUF相關的設計定案數已超過 110個，並且在第2季，該公司已開始看到台灣網通大廠的量產權利金貢獻，預期下半年將更為顯著。

同時，為迎接AI帶來的產業轉型，徐清祥透露，該公司正在推行成立以來最大規模的營運改革，為下一個10年、甚至更長遠的未來做準備，其營運效率將全面提升。