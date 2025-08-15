昕力資財報／上半年虧損收斂、EPS 0.14元 全年穩健成長

軟體商昕力資（7781）15日公布2025年上半年財報，毛利率36%、較去年同期增加19個百分點，營收與毛利同步攀升，整體營運策略與市場布局成效顯著；每股盈餘虧損0.14元，對比同期大幅減少。

展望後市，公司將致力推動海外市場，全年營運維持穩健增長。隨著生成式AI技術蓬勃發展，企業自建大型語言模型（LLM）已成為數位轉型的關鍵戰略，昕力資多年來深耕布局AI領域，迄今已有超過1億4千萬次的AI產品使用人次。

團隊前七月累計營收達4.41億元，年增約17.6%，總經理葉怡蘭表示，公司成長有三大動能，分別是：AI新產品搶攻醫療市場、拓展越南有成、參與政府金融打詐政策。

葉怡蘭指出，昕力資已攜手多家醫療院所合作導入AI輔助診斷、智慧病歷管理與資安防護系統，提升診療效率並確保病患資料安全。昕力資表示，隨著醫療數位化趨勢加速，相關專案下半年可望持續放量，並成為長期營收的穩定來源。

海外市場方面，公司今年完成越南子公司併購，快速整合當地資源，昕力資旗下自主研發的AI智慧碳管理平台「GreenSwift」，獲得越南台商營造業龍頭採用，協助其成為越南首家導入AI智慧碳盤查系統的營造建築業者，強化客戶ESG永續競爭力。葉怡蘭看好東南亞中小企業與公部門的數位轉型需求，樂觀看待未來商機。

昕力資積極參與政府與金融機構的防詐政策，透過語音辨識技術鎖定關鍵字，提升金融體系防詐效率，並為公司營運注入成長動能。旗下四大產品線涵蓋交談式AI、企業數位轉型、資安防護及ESG發展，下半年將聚焦AI與資安產品推進，並深化訂閱制與專案並行的營運模式，全年營運有望持續成長。