AI 伺服器熱單加持！博智衝高後拉回 150元撐盤蓄勢

伺服器PCB板廠博智（8155），受惠AI伺服器需求持續擴大，第3季接單暢旺，近一周多頭氣勢相當旺盛，但15日股價逼近160元關卡，且8月以來波段漲幅已達約25%，15日股價開高走低，盤中回測150元支撐。

博智2025年第二季營運受匯損及拓產租金、添購設備等費用增加影響，營收12.24億元，毛利率7.13%，營損率0.75%，稅後虧損1,100萬元，每股虧損0.19元，較2024年同期的每股盈餘1.8元，轉盈為虧。影響上半年每股盈餘為1.04元，不如2024年同期的2.55元。

7月營收3.66億元，月減10.27%、年增17.56%；前7月營收27.17億元，年增38.36%。

博智主要股東為仁寶集團（2324），第2季營運雖未如預期，但隨AI伺服器需求持續擴大，可望走出谷底，法人預期，SMCI、AWS的訂單需求，將成為今年營運成長的主要引擎，特別是20層以上的伺服器PCB均已滿載。