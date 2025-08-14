泰谷財報／受匯損拖累 第2季由盈轉虧、上半年 EPS 1.22元
泰谷光電（3339）14日公告第2季財報，受匯損影響，單季歸屬母公司稅後淨損6,800萬元，較第1季淨損1,086萬元擴大524％，去年同期稅後純益則是由盈轉虧為872萬元。累計上半年歸屬母公司稅後淨損7,885萬元，每股淨損1.22元。
儘管獲利表現不佳，泰谷第2季營收仍達2.66億元，季增98.5％、年增57.8％。累計上半年營收3.93億元，年增26％。7月營收7,741萬元，雖月減27.8%，但較去年同期大幅成長45.86%。累計今年前七月營收4.78億元，較去年同期成長30.71%，創下同期新高。
法人指出，泰谷從傳統LED磊晶領域轉型至矽光子半導體的策略效益將逐漸顯現。目前泰谷LED本業與新增半導體業務的營收占比已達5:5，半導體布局已初具規模。法人樂觀看待下半年營運，預期隨著半導體業務訂單能見度增加，營收貢獻將持續擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言