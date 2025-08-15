上詮 7月每股賺0.07元
光通訊廠上詮（3363）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告最新自結數，7月稅前盈餘800萬元，年增300%；稅後純益700萬元，年增250%；每股純益0.07元。
挪威主權基金最新台股投資組合重押光通訊族群，上詮成為該基金加碼的五家光通訊廠之一，持股比重1.41%。
上詮為台積電去年首度釋出的矽光子生態系夥伴名單中，唯一入列的光通訊廠，投入共同封裝光學元件（CPO）業務腳步在台系光通訊廠中最快，正與台積電合作，已掌握光纖陣列（FAU）及FAU單元封裝核心技術，今年將小量生產，2026年起放量。
上詮表示，受惠大型資料中心採用主幹枝葉型結構，對光纖跳接線需求增加，推升今年光通訊元件明顯升溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言