泰谷 上半年每股淨損1.22元

LED廠泰谷（3339）昨（14）日公告第2季財報，受匯損影響，單季歸屬母公司稅後淨損6,800萬元，較首季淨損1,086.3萬元虧損擴大，不如去年同期稅後純益872.1萬元；上半年歸屬母公司稅後淨損7,884.9萬元，每股淨損1.22元。

泰谷同昨天並宣布高層人事異動，董事會推選總經理蔡兆全接任董事長，原董事長黃國師則轉任總經理，相關人事案今（15）日起生效。

泰谷近年積極推動轉型，從LED磊晶領域邁向矽光子技術，以因應高速通訊市場對高頻寬、低功耗元件的需求。公司表示，泰谷不僅正式加入矽光子聯盟，更成功開發自有高規格雷射二極體（LD），奠定在矽光子技術的領先地位。

泰谷也積極布局涵蓋ASIC晶片設計與3D堆疊封裝等的全方位解決方案，以期搶攻AI運算與智能推理市場的爆發性成長商機。