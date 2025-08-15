碩禾AI散熱布局 報捷
碩禾（3691）昨（14）日宣布，取得美國上市公司Parker Hannifin Corporation旗下AI伺服器液冷管接件指定客戶經銷權。隨著全球AI應用持續升溫，碩禾相關產品銷售表現穩健成長，主要終端客戶為國際一線AI伺服器品牌廠商，營運動能持續攀升。
Parker創立於1917年，總部位於美國俄亥俄州，是美國財富250強企業，產品涵蓋航太、工業自動化、能源、半導體及AI資料中心等高階應用領域。
針對AI伺服器與雲端運算基礎設施，Parker提供液冷快速接頭與高精密流體控制元件，具備優異的可靠性、抗漏性能與熱管理效能，廣泛獲得全球資料中心及AI設備供應鏈採用。
碩禾表示，該公司憑藉多年深耕電子材料通路的經驗，結合在地即時技術支援能力，成功切入高速成長的AI伺服器市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言