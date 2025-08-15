碩禾AI散熱布局 報捷

碩禾（3691）昨（14）日宣布，取得美國上市公司Parker Hannifin Corporation旗下AI伺服器液冷管接件指定客戶經銷權。隨著全球AI應用持續升溫，碩禾相關產品銷售表現穩健成長，主要終端客戶為國際一線AI伺服器品牌廠商，營運動能持續攀升。

Parker創立於1917年，總部位於美國俄亥俄州，是美國財富250強企業，產品涵蓋航太、工業自動化、能源、半導體及AI資料中心等高階應用領域。

針對AI伺服器與雲端運算基礎設施，Parker提供液冷快速接頭與高精密流體控制元件，具備優異的可靠性、抗漏性能與熱管理效能，廣泛獲得全球資料中心及AI設備供應鏈採用。

碩禾表示，該公司憑藉多年深耕電子材料通路的經驗，結合在地即時技術支援能力，成功切入高速成長的AI伺服器市場。