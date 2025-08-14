快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

興櫃僅46%使用eNotice平台 金管會：加強宣導

中央社／ 台北14日電

集保2023年建置股務事務電子通知平台（eNotice平台），透過平台把現行紙本股利發放通知改為電子化通知。金管會統計，目前簽約使用平台者，上市公司使用比率約71%、上櫃公司約63%、興櫃公司約46%，將持續加強宣導、鼓勵業者多使用。

為推動台灣證券市場逐步推動股務數位化，上市櫃、興櫃公司及有股務代理的公開發行公司，可透過eNotice平台把現行紙本股利發放通知改為電子化通知，股東可透過電子郵件與集保e手掌握APP推播收到電子通知，也可在eNotice平台查詢或下載最近3年的股利分派電子通知資料。

金管會今天發布統計，截至今年7月31日止，已有1464家公司完成與集保簽約使用eNotice平台，包括738家上市公司（占總家數比率約71%）、539家上櫃公司（占總家數比率63%）、163家興櫃公司（占總家數比率46%）與24家公開發行公司，總股東人數已達5757萬人次，實際股東已同意電子化通知的筆數超過1156萬筆。

金管會指出，目前使用狀況較2023年底簽約家數與總股東人次，分別成長51.24%與63.27%。產業分布涵蓋金融、保險、電子、半導體、電機機械、生技醫療、營造、鋼鐵、觀光、航運、食品、塑化與水泥等。

媒體關注興櫃公司僅46%使用eNotice平台、比率相對低，是否有規劃目標，金管會證期局副局長黃厚銘指出，由於興櫃公司規模較小，也會請集保盡量跟興櫃公司宣導，未來持續鼓勵業者使用eNotice平台，不僅可減少紙本成本，也能落實公司ESG永續發展政策。

平台 興櫃

延伸閱讀

金管會擴大微型保險承保對象 新住民納入範圍

美國熱銷保單將登台？兩大退休理財新選項 防詐、保本還能刷醫療費

上市公司Q2財報 申報至今天

金管會規範下仍配得穩？00919配息實力全解析…杉本：合理到昂貴價買進時機曝光

相關新聞

台股拉回修正…CPO概念股大爆發 這二檔個股強鎖漲停

隨AI晶片算力大幅提升，對資料傳輸速度要求大增，使得CPO（共同封裝光元件）躍居產業發展主流。14日台股雖拉回修正，不過...

群聯Q2每股純益3.6元近3季低點 上半年每股純益9.13元

群聯（8299）今日公布第2季財報，受台幣升值影響，毛利率為29.1%，較前季減少1.8個百分點，較去年同期減少 5.8...

博智亮燈鎖漲停 原來是這個題材發酵了

伺服器PCB板廠博智（8155）14日股價開高走高亮燈漲停，漲停價154元攀本波反彈高峰。由於該公司第3季訂單已滿，配合...

陽信銀 前七月每股稅前賺1.01元

陽信銀行自結7月單月稅前盈餘5.64億元，較去年同期成長9%，前七月累積稅前盈餘38.21億元，年增5%，每股稅前盈餘1...

旺矽第2季EPS 6.67元 成長動能強

測試介面廠旺矽（6223）昨（13）日公布上季財報，受惠客戶需求帶動，代表本業的營業利益再創新高，單季突破10億元，不過...

上洋 今年業績將成長

上洋產業（6728）昨（13）日舉行法說會，執行長吳國華表示，今年上半年營運表現相當亮眼，各事業部門持續成長，尤其空調家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。