興櫃僅46%使用eNotice平台 金管會：加強宣導

集保2023年建置股務事務電子通知平台（eNotice平台），透過平台把現行紙本股利發放通知改為電子化通知。金管會統計，目前簽約使用平台者，上市公司使用比率約71%、上櫃公司約63%、興櫃公司約46%，將持續加強宣導、鼓勵業者多使用。

為推動台灣證券市場逐步推動股務數位化，上市櫃、興櫃公司及有股務代理的公開發行公司，可透過eNotice平台把現行紙本股利發放通知改為電子化通知，股東可透過電子郵件與集保e手掌握APP推播收到電子通知，也可在eNotice平台查詢或下載最近3年的股利分派電子通知資料。

金管會今天發布統計，截至今年7月31日止，已有1464家公司完成與集保簽約使用eNotice平台，包括738家上市公司（占總家數比率約71%）、539家上櫃公司（占總家數比率63%）、163家興櫃公司（占總家數比率46%）與24家公開發行公司，總股東人數已達5757萬人次，實際股東已同意電子化通知的筆數超過1156萬筆。

金管會指出，目前使用狀況較2023年底簽約家數與總股東人次，分別成長51.24%與63.27%。產業分布涵蓋金融、保險、電子、半導體、電機機械、生技醫療、營造、鋼鐵、觀光、航運、食品、塑化與水泥等。

媒體關注興櫃公司僅46%使用eNotice平台、比率相對低，是否有規劃目標，金管會證期局副局長黃厚銘指出，由於興櫃公司規模較小，也會請集保盡量跟興櫃公司宣導，未來持續鼓勵業者使用eNotice平台，不僅可減少紙本成本，也能落實公司ESG永續發展政策。