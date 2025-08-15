大研生醫催動七引擎 提高生產效率
大研生醫（7780）昨（14）日召開上市前法說會，董事長張家銘表示，大研生醫將啟動「七大戰略引擎」提高生產效率；法人預估，今年營收將維持40%以上成長動能，明年加入日本市場的貢獻後，營收成長幅度可望再加大。
大研生醫預計9月上旬完成上市掛牌，張家銘指出，公司啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。
在海外市場布局方面，大研生醫鎖定亞太地區，包括日本、澳洲為主要發展目標。大研生醫已於日本成立子公司，並於上半年試營運，預計下半年開始貢獻營收，法人估，2027年後將能在當地掛牌；上市後，將規劃透過併購策略擴大日本與澳洲保健品牌版圖。
