大研生醫催動七引擎 提高生產效率

經濟日報／ 記者侯思蘋黃淑惠／台北報導

大研生醫（7780）昨（14）日召開上市前法說會，董事長張家銘表示，大研生醫將啟動「七大戰略引擎」提高生產效率；法人預估，今年營收將維持40%以上成長動能，明年加入日本市場的貢獻後，營收成長幅度可望再加大。

大研生醫預計9月上旬完成上市掛牌，張家銘指出，公司啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。

在海外市場布局方面，大研生醫鎖定亞太地區，包括日本、澳洲為主要發展目標。大研生醫已於日本成立子公司，並於上半年試營運，預計下半年開始貢獻營收，法人估，2027年後將能在當地掛牌；上市後，將規劃透過併購策略擴大日本與澳洲保健品牌版圖。

日本 營收 澳洲

延伸閱讀

「DASH4D」飲食法揭密 醫推3類食物：糖友血糖多穩1.2小時

眼睛對不到焦「恐是大腦退化前兆」！醫揭4個眼神異常徵兆：做4事預防也能逆轉

譚敦慈弟跟沈玉琳一樣罹血癌！「健檢1紅字」輕忽警訊 骨髓移植救不回

「每天多站起來26次」3個月後血壓明顯下降 醫傳5招增加血管彈性

相關新聞

群聯Q2每股純益3.6元近3季低點 上半年每股純益9.13元

群聯（8299）今日公布第2季財報，受台幣升值影響，毛利率為29.1%，較前季減少1.8個百分點，較去年同期減少 5.8...

上詮 7月每股賺0.07元

光通訊廠上詮（3363）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告最新自結數，7月稅前盈餘800萬元，年...

皇將攜韓企 全球拓市

皇將（4744）與韓國大永製藥科技公司（Daeyong Pharmatech）簽署全球總代理合作備忘錄（MOU），未來將...

精材 產能滿載

台積電轉投資封測廠精材（3374）昨（14）日舉行法說會，董事長陳家湘指出，旗下晶圓測試（CP）新廠已於上季開始量產，預...

泰谷 上半年每股淨損1.22元

LED廠泰谷（3339）昨（14）日公告第2季財報，受匯損影響，單季歸屬母公司稅後淨損6,800萬元，較首季淨損1,08...

大研生醫催動七引擎 提高生產效率

大研生醫（7780）昨（14）日召開上市前法說會，董事長張家銘表示，大研生醫將啟動「七大戰略引擎」提高生產效率；法人預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。