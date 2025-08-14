群聯Q2每股純益3.6元近3季低點 上半年每股純益9.13元

群聯（8299）今日公布第2季財報，受台幣升值影響，毛利率為29.1%，較前季減少1.8個百分點，較去年同期減少 5.8個百分點。第2季稅後純益7.45億元，每股純益3.6元，低於首季的5.53元，也於去年同期的11.97元；上半年每股純益9.13元，也低於去年同期的23.99元。

群聯執行長潘健成表示，第2季面對全球儲存市場供貨持續緊張的挑戰，群聯將專注於中高階儲存應用布局，以產品價值取勝，並降低陷入低價競爭的風險。另外，公司也觀察到，NAND控制晶片與SiP/System-in-Package儲存模組所需的substrate載板依舊供不應求，再加上封測廠產能排擠與漲價效應也使交貨時間延後。面對這些挑戰，群聯持續與供應鏈及客戶保持緊密溝通，盡力滿足全球訂單需求。

在產品面，群聯在手機市場的市占穩健擴大，企業級PCIe 5.0 SSD營收已超越PCIe 4.0，顯示伺服器與資料中心對高速儲存的需求穩步上升。同時，我們也透過客製化方案，協助車廠打造具差異化的車用儲存產品，持續提升市場占有率。另外，在AI領域，群聯的 aiDAPTIV+方案已隨著AITPC（AI Training PC）導入校園而開始遍地開花，將持續推動普及化落地應用，為公司挹注正面成長動能。

潘健成指出，面對美元短期急速走貶帶給出口商獲利壓力，群聯將持續推出高毛利產品並維持良好庫存管理，以穩定毛利率。再者，由於公司主要原料多以美元計價與支付，這有助於平衡匯率波動的影響，並透過審慎管理美元資產與負債部位，降低業外匯兌損失風險。同時，NAND儲存市場後續可能的供貨緊張及企業級SSD需求的持續成長，因此啟動第三次可轉換公司債發行，強化資本以應對市場未來的機會與挑戰。