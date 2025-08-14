振大環球財報／上半年EPS 5.24元 產能滿載至明年第1季

成衣大廠振大環球（4441）14日公告半年報，雖受匯率影響，使半年報縮水，但對後市展望樂觀，公司表示，目前公司接單暢旺，能見度達6個月，產能滿載至明年第1季，出貨動能持續強勁，隨著匯率回穩及對等關稅正式上路，公司將結束與客戶的補貼機制，8月起所有新訂單與客戶重新議價，透過價格調整機制反映匯率與關稅，有助於增加獲利水準。

振大環球公告上半年財報，受惠客戶積極拉貨訂單動能強勁，上半年營收34.26億元，年增50.83%，稅後純益3.17億元，年減30.2%，每股純益5.24元。公司說明，營收規模大幅提升本應帶動獲利同步成長，但受新台幣兌美元急升，第2季業外損失2.44億元，其中金融資產損失0.99億元，匯兌損失1.45億元，影響每股盈餘計4.04元。不過，近期美元升值，下半年將可帶來匯兌回沖。

振大環球指出，美國大型電商平台推動網紅聯名經濟、運動品牌併購，不受景氣影響皆預告明年開始訂單需求倍增，提前預約產能，公司為因應訂單持續湧入，加速產能擴充，目前印尼合作工廠已通過多家客戶驗廠並正式投產，預計今年9月起開始陸續貢獻營收，以因應客戶訂單增長需求，明年第1季印尼廠產能已滿載。

此外，在美國最新關稅政策明朗後，穩定客戶採購信心，近期已陸續出現轉單效應，振大環球看好馬島產區關稅及勞動成本都享有優勢，將加速馬島ESG新廠擴建工程，預計於2026年第2季投產，隨著印尼產區加入及馬島新廠，整體產能持續擴充。