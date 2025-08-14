群聯法說會／執行長潘健成：市場恐供不應求 有利公司營運

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）14日舉行法說會，執行長潘健成表示，第3季NAND原廠仍堅持漲價下，顯現市場供需依舊健康，且隨著明年NAND原廠資本支出增幅有限，在需求增加下，市場恐面臨供不應求，加上美光退出手機NAND業務，都有利公司後續營運。

看待NAND市場，潘健成說，NAND原廠第3季仍堅持漲價，漲幅約莫3-5%，象徵整體供需仍健康，且由於IC載板持續短缺，SSD、Mobile儲存與控制器需求即便有增加空間，但短期仍難完全滿足，供給相當緊張。

展望下半年，群聯在Client SSD、手機儲存控制器與模組領域持續擴大市占，企業級SSD也穩定成長，已獲多家美國與中國大陸儲存系統大廠設計採用；車用市場在近半年就取得 10 個以上的案件，導入各項車用領域，包括娛樂系統、ADAS 等，為較高毛利的業務。

論及明年，潘健成強調，三家原廠將資源放在HBM（高頻寬記憶體），可是資本支出和財務都有所限制，因此2026年NAND市場的供給增加將相對有限，依照公開資料顯示，NAND原廠在明年的資本支出僅增加10-15%，若PC、手機等邊緣AI效益爆發，NAND市場的供給與需求將會出現缺口。

NAND 潘健成 資本支出

