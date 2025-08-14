快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

群聯財報／第2季匯損重擊獲利 EPS 3.6元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）14日召開第2季法說會並公布財報，受新台幣大幅影響，稅後純益僅7.45億元，季減34.7%、年減69.6%，每股純益3.6元，顯示匯損對獲利壓力顯著。

第2季合併營收達178.9億元，季增29.3%，年增12.6%；毛利率為29.1%，季減1.8個百分點，年減5.8個百分點；營益率13.1%，季增4.7個百分點，年增0.5個百分點；稅後純益為7.45億元，季減34.7%，年減69.6%；每股稅後純益3.6元。

累計上半年合併營收317.3億元，年減2.1%；毛利率30%，年減4.6百分點；營益率11.1%，年增1.1個百分點；累計上半年稅後純益為18.9億元，年減61.3%；每股稅後純益9.14元。

執行長潘健成表示，面對供應鏈吃緊與封測漲價等挑戰，公司聚焦中高階儲存應用，避免陷入價格競爭。企業級PCIe 5.0 SSD營收已超越PCIe 4.0，AI應用方案aiDAPTIV+也隨AITPC導入校園加速落地。為因應後續NAND市場供貨緊張與企業級需求增長，群聯啟動第三次可轉債發行，強化資本與應變能力。

營收 毛利率

延伸閱讀

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

旺矽第2季EPS 6.67元 成長動能強

威剛上半年EPS 4.49元 第3季需求旺

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

相關新聞

台股拉回修正…CPO概念股大爆發 這二檔個股強鎖漲停

隨AI晶片算力大幅提升，對資料傳輸速度要求大增，使得CPO（共同封裝光元件）躍居產業發展主流。14日台股雖拉回修正，不過...

博智亮燈鎖漲停 原來是這個題材發酵了

伺服器PCB板廠博智（8155）14日股價開高走高亮燈漲停，漲停價154元攀本波反彈高峰。由於該公司第3季訂單已滿，配合...

陽信銀 前七月每股稅前賺1.01元

陽信銀行自結7月單月稅前盈餘5.64億元，較去年同期成長9%，前七月累積稅前盈餘38.21億元，年增5%，每股稅前盈餘1...

旺矽第2季EPS 6.67元 成長動能強

測試介面廠旺矽（6223）昨（13）日公布上季財報，受惠客戶需求帶動，代表本業的營業利益再創新高，單季突破10億元，不過...

上洋 今年業績將成長

上洋產業（6728）昨（13）日舉行法說會，執行長吳國華表示，今年上半年營運表現相當亮眼，各事業部門持續成長，尤其空調家...

中華資安 9月轉上市

中華電信旗下小金雞中華資安國際（7765）預計9月轉上市，昨（13）日舉行上市前業績發表會。中華資安過去三年業績穩定成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。