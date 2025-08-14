群聯財報／第2季匯損重擊獲利 EPS 3.6元

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）14日召開第2季法說會並公布財報，受新台幣大幅影響，稅後純益僅7.45億元，季減34.7%、年減69.6%，每股純益3.6元，顯示匯損對獲利壓力顯著。

第2季合併營收達178.9億元，季增29.3%，年增12.6%；毛利率為29.1%，季減1.8個百分點，年減5.8個百分點；營益率13.1%，季增4.7個百分點，年增0.5個百分點；稅後純益為7.45億元，季減34.7%，年減69.6%；每股稅後純益3.6元。

累計上半年合併營收317.3億元，年減2.1%；毛利率30%，年減4.6百分點；營益率11.1%，年增1.1個百分點；累計上半年稅後純益為18.9億元，年減61.3%；每股稅後純益9.14元。

執行長潘健成表示，面對供應鏈吃緊與封測漲價等挑戰，公司聚焦中高階儲存應用，避免陷入價格競爭。企業級PCIe 5.0 SSD營收已超越PCIe 4.0，AI應用方案aiDAPTIV+也隨AITPC導入校園加速落地。為因應後續NAND市場供貨緊張與企業級需求增長，群聯啟動第三次可轉債發行，強化資本與應變能力。