台股拉回修正…CPO概念股大爆發 這二檔個股強鎖漲停

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。記者胡經周／攝影
隨AI晶片算力大幅提升，對資料傳輸速度要求大增，使得CPO（共同封裝光元件）躍居產業發展主流。14日台股雖拉回修正，不過CPO概念股波若威（3163）、華星光（4979）在市場買盤大舉追捧下，股價雙雙亮燈鎖漲停，表現強勢。

法人指出，CPO是將光模組與晶片封裝，將訊號互聯的部分泛光化，極小化電鏈路長度，可大幅加快頻寬與傳輸速度，並可降低功耗。大摩估，從2023至2030年，CPO市場規模將由800萬激增至93億美元，CAGR高達172%。

事實上，除博通、邁威爾、輝達（NVIDIA）是全球CPO晶片設計的領頭羊外，台系供應鏈也將成為受惠大贏家。其中，波若威CPO技術主要聚焦在光訊號輸出入部分，著眼於交換器CPO；華星光主要為光收發模組的雷射光源，以CW Laser為主。

波若威方面，法人指出，該公司為光纖被動元件代工廠，四大主力產品中，CPO主要出貨資料中心用光收發模組內的光纖套件，加上客戶需求逐漸往800G、1.6T規格升級，有望帶動光纖連接器與光放大器的營運成長。

華星光方面，法人認為，該公司今年的營運成長主要來自DCI、CW Laser代工、及光學引擎ELS等三大塊。而隨AI熱潮席捲全球，該公司目前開發重點，包括800G、1.6T應用的70/100mW CW LD及矽光子應用技術等。

CPO 光纖 台股 波若威 華星光 概念股

