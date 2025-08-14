快訊

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

磐儀財報／預期下半年匯損影響大幅減輕 全年獲利表現可望超越去年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠磐儀（3594）公布2025年上半年財報，展現強勁成長動能。第二季營收較去年同期大幅成長35%，累計上半年營收年增率達40%。尤其亮眼的是，在營收成長的同時，毛利率亦顯著提升，第二季毛利率達45%，較去年同期增加18個百分點；上半年毛利率也來到42%，年增13個百分點。展望後市，隨著近期匯率波動趨穩，磐儀預期下半年匯損影響將大幅減輕，全年獲利表現可望超越去年。

受惠於營收與獲利表現優異，磐儀第二季營業淨利達新台幣4,984萬元，較去年同期大增約4,546萬元。然而，受台幣對美元匯率大幅升值影響，上半年產生約5,652萬元的匯兌損失，導致上半年稅後每股虧損（EPS）為新台幣-0.41元。

磐儀的成長動能主要來自於其在「AI邊緣運算」及「特殊應用產品」兩大領域的布局。隨著Edge AI在產業中逐步落地，公司成功將高運算力與低功耗的ARM based Cluster Server及最新的NVGPU RTX邊緣AI產品，應用於機器視覺，並已在交通與門禁系統客戶中獲得實質效益，有效提升其營運效率。

此外，磐儀在工業領域的獨特創新也成為市場亮點。經過三年的研發與認證，公司成功推出市場上少有取得Zone 0（0區）防爆認證的Windows平板。這款防爆平板專為航太、石化、運輸倉儲及高風險食品藥品業等高危險環境設計，解決了過往只能依賴紙筆抄寫、管理效能低落的痛點，此款平板已成功導入歐、美、日客戶。

磐儀將深化與產業頂尖夥伴合作，整合最新APU、CPU、GPU技術，打造涵蓋各層級算力的產品線，鞏固在產業AI化的領先地位，為客戶提供最先進的解決方案，持續驅動公司的永續成長。

營收 新台幣

延伸閱讀

《96分鐘》星光雲集命懸一線！林柏宏身穿45公斤防爆裝險扭傷脖

林柏宏脖子扭傷！「96分鐘」穿45公斤防爆裝：閃到超痛

大陸公民走私輝達AI晶片在美被捕 中：反對美方打壓

麗臺 2025年有望轉盈

相關新聞

陽信銀 前七月每股稅前賺1.01元

陽信銀行自結7月單月稅前盈餘5.64億元，較去年同期成長9%，前七月累積稅前盈餘38.21億元，年增5%，每股稅前盈餘1...

旺矽第2季EPS 6.67元 成長動能強

測試介面廠旺矽（6223）昨（13）日公布上季財報，受惠客戶需求帶動，代表本業的營業利益再創新高，單季突破10億元，不過...

上洋 今年業績將成長

上洋產業（6728）昨（13）日舉行法說會，執行長吳國華表示，今年上半年營運表現相當亮眼，各事業部門持續成長，尤其空調家...

中華資安 9月轉上市

中華電信旗下小金雞中華資安國際（7765）預計9月轉上市，昨（13）日舉行上市前業績發表會。中華資安過去三年業績穩定成長...

崧騰營運 三引擎熱轉

電源控制機構件廠崧騰（3484）昨（13）日召開法說會，總經理張茂強表示，下半年來自電動工具新機種取得不錯成果，看好明年...

立碁 第2季單季轉虧

立碁（8111）昨（13）日公布第2季財報，受新台幣強勢升值導致匯損影響，單季轉虧，稅後淨損3,626萬元，每股淨損0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。