磐儀財報／預期下半年匯損影響大幅減輕 全年獲利表現可望超越去年

工業電腦廠磐儀（3594）公布2025年上半年財報，展現強勁成長動能。第二季營收較去年同期大幅成長35%，累計上半年營收年增率達40%。尤其亮眼的是，在營收成長的同時，毛利率亦顯著提升，第二季毛利率達45%，較去年同期增加18個百分點；上半年毛利率也來到42%，年增13個百分點。展望後市，隨著近期匯率波動趨穩，磐儀預期下半年匯損影響將大幅減輕，全年獲利表現可望超越去年。

受惠於營收與獲利表現優異，磐儀第二季營業淨利達新台幣4,984萬元，較去年同期大增約4,546萬元。然而，受台幣對美元匯率大幅升值影響，上半年產生約5,652萬元的匯兌損失，導致上半年稅後每股虧損（EPS）為新台幣-0.41元。

磐儀的成長動能主要來自於其在「AI邊緣運算」及「特殊應用產品」兩大領域的布局。隨著Edge AI在產業中逐步落地，公司成功將高運算力與低功耗的ARM based Cluster Server及最新的NVGPU RTX邊緣AI產品，應用於機器視覺，並已在交通與門禁系統客戶中獲得實質效益，有效提升其營運效率。

此外，磐儀在工業領域的獨特創新也成為市場亮點。經過三年的研發與認證，公司成功推出市場上少有取得Zone 0（0區）防爆認證的Windows平板。這款防爆平板專為航太、石化、運輸倉儲及高風險食品藥品業等高危險環境設計，解決了過往只能依賴紙筆抄寫、管理效能低落的痛點，此款平板已成功導入歐、美、日客戶。

磐儀將深化與產業頂尖夥伴合作，整合最新APU、CPU、GPU技術，打造涵蓋各層級算力的產品線，鞏固在產業AI化的領先地位，為客戶提供最先進的解決方案，持續驅動公司的永續成長。