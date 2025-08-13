快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

神盾營收／連17季虧損 上半年每股淨損6.47元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠神盾（6462）於13日公布上半年財報，累計每股淨損6.47元，由於第2季仍未轉盈，也是該公司連續17季虧損。

神盾上半年合併營收為22.75億元，年增15.6％，歸屬母公司業主淨損5.9億元，每股淨損6.47元。

神盾第2季合併營收為12.03億元，季增12.2％，歸屬母公司業主淨損3.55億元，以該公司目前股本來計算，每股淨損3.9元。

神盾同時宣布，擬處分旗下IP廠商乾瞻9,000張股票，每股處分價格有所調整，由原先的500元，下修為460元，總交易金額也降為41.4億元。

據了解，乾瞻預計9月送件興櫃，之後轉上櫃，最快有機會於明年第2季上櫃，成為神盾集團另一家掛牌小金雞。

神盾 營收

