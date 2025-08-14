千金盛宴 信驊目標價6,100

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股正挑戰歷史新高，外資火力全開，助攻多檔千金股走強。其中股王信驊（5274）昨（13）日重返5,000元大關，股后世芯-KY、緯穎、川湖、奇鋐等五大千金股，不僅股價表現強勢，亦獲各家外資法人齊升目標價，市場掀起一股「千金盛宴」。

千金股昨日強勢點火，除了信驊先前已經獲摩根士丹利（大摩）、大和資本、高盛、野村等外資法人按讚，大摩近日參與台北舉辦的Open Compute Project（OCP）亞太高峰會之後，對雲端半導體業展望更正面，釋出的最新報告重申「唯一按讚」信驊，目標價看6,100元，居外資圈最高，樂觀情境下更上看7,000元。

大摩雲端科技產業分析師顏志天表示，遠端伺服器管理晶片（BMC）在AI領域重要性逐漸提升，市場對庫存消化的擔憂過度，各家供應商競爭仍屬健康。事實上，信驊在電源供應器與冷卻分配裝置上推動BMC應用等，與客戶對橋接晶片興趣升溫相符。

世芯-KY亦受大摩青睞，目標價由4,088元調升至4,588元；緯穎獲大摩由3,150元升至3,500元、大和由3,130元調升至4,000元、高盛由4,078元上修至4,608元；川湖獲大摩由3,050元調高至3,450元；高盛則將奇鋐由1,007元調升至1,153元。外資法人紛紛按讚，對千金股產生推波助瀾效應。

