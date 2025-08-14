快訊

陽信銀 前七月每股稅前賺1.01元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行自結7月單月稅前盈餘5.64億元，較去年同期成長9%，前七月累積稅前盈餘38.21億元，年增5%，每股稅前盈餘1.01元。7月底總資產7,806億元、淨值532億元，比去年同期分別成長6%、14%。

另陽信銀逾放比0.12%、備抵呆帳覆蓋率1,025.25%，優於同業平均，資產品質良好。

為因應業務快速成長，陽信銀行正積極延攬儲備經理人、授信幹部、企金外匯幹部及業務拓展人才，招募對象為銀行年資八年以上，具分行襄理、副理以上職務及五年以上企金經驗者，經錄用者待遇從優，歡迎優秀菁英加入團隊。

此外，陽信銀行自7月17日至12月31日推出「軍警人員新台幣1年期定期存款優惠方案」，凡任職於國防部、海巡署、警政署及所屬機關的在職同仁，憑有效識別證件臨櫃辦理，即可享1年期定存年利率2%，每人最高承作新台幣1,200萬元。

詳情可洽陽信銀行官網或全台分行。

