大學光上半年EPS 4.78元 三陽3.06元
大學光（3218）昨（13）日公告半年報，上半年營收21.46億元，年增1.68%，營業利益7.27億元，年增2.97%，稅後純益4.05億元，年減30%，每股純益4.78元。
大學光第2季營收10.23億元，年減1.54%，營業利益3.34億元，年減1.2%，單季毛利率59.09%，較去年同期下滑1.6個百分點，單季業外損失2.06億元。
【記者黃淑惠／台北報導】三陽工業（2206）逆勢突圍，昨（13）日公告第2季財報，單季毛利率21.78%，合併營業利益18.27億元，年減0.14%，稅後純益為11.9億元，年減7.04%，每股純益（EPS）1.51元。
累計上半年毛利率約21.49%，合併營業利益33.15億元，年減6%，稅後純益24.16億元，年減9.45%，EPS 3.06元。
