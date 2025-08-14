快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

大學光上半年EPS 4.78元 三陽3.06元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大學光（3218）昨（13）日公告半年報，上半年營收21.46億元，年增1.68%，營業利益7.27億元，年增2.97%，稅後純益4.05億元，年減30%，每股純益4.78元。

大學光第2季營收10.23億元，年減1.54%，營業利益3.34億元，年減1.2%，單季毛利率59.09%，較去年同期下滑1.6個百分點，單季業外損失2.06億元。

【記者黃淑惠／台北報導】三陽工業（2206）逆勢突圍，昨（13）日公告第2季財報，單季毛利率21.78%，合併營業利益18.27億元，年減0.14%，稅後純益為11.9億元，年減7.04%，每股純益（EPS）1.51元。

累計上半年毛利率約21.49%，合併營業利益33.15億元，年減6%，稅後純益24.16億元，年減9.45%，EPS 3.06元。

營收 毛利率

延伸閱讀

世芯財報／第2季 EPS 16.4元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

樺漢上半年EPS 10.12元 今辦法說

漢唐上半年EPS 17.96元 三個最佳

陽明上半年EPS 2.51元 大幅減少

相關新聞

崧騰營運 三引擎熱轉

電源控制機構件廠崧騰（3484）昨（13）日召開法說會，總經理張茂強表示，下半年來自電動工具新機種取得不錯成果，看好明年...

陽信銀 前七月每股稅前賺1.01元

陽信銀行自結7月單月稅前盈餘5.64億元，較去年同期成長9%，前七月累積稅前盈餘38.21億元，年增5%，每股稅前盈餘1...

旺矽第2季EPS 6.67元 成長動能強

測試介面廠旺矽（6223）昨（13）日公布上季財報，受惠客戶需求帶動，代表本業的營業利益再創新高，單季突破10億元，不過...

上洋 今年業績將成長

上洋產業（6728）昨（13）日舉行法說會，執行長吳國華表示，今年上半年營運表現相當亮眼，各事業部門持續成長，尤其空調家...

中華資安 9月轉上市

中華電信旗下小金雞中華資安國際（7765）預計9月轉上市，昨（13）日舉行上市前業績發表會。中華資安過去三年業績穩定成長...

立碁 第2季單季轉虧

立碁（8111）昨（13）日公布第2季財報，受新台幣強勢升值導致匯損影響，單季轉虧，稅後淨損3,626萬元，每股淨損0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。