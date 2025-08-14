豆府上半年EPS 6.85元 展店不停歇

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

豆府（2752）昨（13）日召開董事會，通過半年報，營業毛利10.12億，年增率11.66%，惟第2季認列美元資產價值損失，上半年稅後純益來到1.83億元，較去年同期減少9.3%，每股純益6.85元。

豆府第2季營業毛利4.95億，年增10.37%，然因關稅議題，台幣兌換美金匯率，單季大幅驟升10%以上，使得集團帳上美元資產，須在營業外認列價值損失，第2季稅後純益8,017萬元，年減19%，單季每股純益3元。

回顧第2季與近期的營運情形，公司表示，雖有匯率議題影響，然實際營運情形仍然暢旺。包含集團品牌「韓姜熙的小廚房」分別在6月與7月，於台北榮總，桃園華泰名品城，以及台北Dream Plaza連開三店，讓該品牌門店數來到20家大關；集團旗下的「姜滿堂」正宗韓國直火燒肉，也同步於7月在Dream Plaza開展雙北首店。

