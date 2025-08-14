邦泰 擬賣大陸、越南資產

複材大廠邦泰（8935）在和大集團入主之後，正積極推動大轉型計畫，董事長沈國榮表示，為配合集團轉型朝多角化發展，邦泰已規劃處分大陸清遠廠或越南廠的廠房及土地，以償還債務、全面改善財務結構。

邦泰目前在台中潭子、廣東清遠及越南設有三座生產基地，其中潭子廠土地面積逾1萬坪，越南廠1.5萬坪、清遠廠有2.62萬坪。

沈國榮表示，邦泰包括國內的土地、廠房合計總資產超過30億元，而目前公司負債僅約5億元，但為了改善財務結構，公司考慮明年擬處分現有海外二座廠房中的一座，以充實營運資金及償還部分債務，全力推動轉型升級計畫。

沈國榮入主邦泰之後，隨後請辭和大集團董事長職務，並宣布啟動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之外，未來也全力切入無人載具等產業。

沈國榮透露，目前已與國際及國內無人載具供應鏈聯盟洽談合作，未來將鎖定無人機、無人艇的機體、艇身、螺旋槳等複材產品，展開合作研發及生產，積極搶攻全球國防軍工產業商機。

在機器人方面，邦泰則是鎖定機身外殼等複材組件，沈國榮表示，和大集團正積極切入人形機器人產業，除了與盟立合作成立的盟英，開發人形機器人關鍵零組件諧波減速機之外，和大本身也投入行星減速機的開發。

「為機器人減重」是近期發展人形機器人火紅的話題，被喻為「工業減肥藥」的PEEK材料也成為當紅炸子雞，沈國榮說，公司早已投入PEEK的開發，未來將與和大集團資源整合，開發機器人關節、軸承、齒輪及減速機等核心部件。