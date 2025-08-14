中華資安 9月轉上市

中華電信旗下小金雞中華資安國際（7765）預計9月轉上市，昨（13）日舉行上市前業績發表會。中華資安過去三年業績穩定成長，在興櫃穩坐資安股王寶座，今年上半年營收與獲利雙雙創歷史新高，營收9.8億元，年增14%，每股純益6.01元；昨日興櫃參考價335元，上漲1.16元。

中華資安董事長陳明仕表示，政府近年來重視資安，賴清德總統提出的五大信賴產業，都有資安產業，加上近年數位轉型與雲端服務興盛，對資安需求愈來愈大，中華資安未來要成為國際型的資安產品技服務公司。

中華資安總經理洪進福表示，三大業務線包括企業與個人上網保護、資安顧問服務、資安產品代理與銷售。看好自有產品研發及開發國際市場，未來朝資安服務解決方案、產品原廠與經銷代理定位發展。