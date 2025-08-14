快訊

旺矽第2季EPS 6.67元 成長動能強

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠旺矽（6223）昨（13）日公布上季財報，受惠客戶需求帶動，代表本業的營業利益再創新高，單季突破10億元，不過，受業外匯損影響，稅後純益6.28億元，季減13.26%、年增15.65%，每股純益6.67元；展望後市，旺矽看好，今年營收將有雙位數成長。

旺矽第2季營收32.92億元，季增16.37%，年增37.57%，毛利率58.29%，季增0.9個百分點，年增3.96個百分點，稅後純益6.28億元，季減13.26%、年增15.65%，每股純益6.67元。旺矽累計上半年營收61.21億元，年增37.86%，毛利率57.87%，年增5.48個百分點，營益率31.36%，年增9.18個百分點，稅後純益13.52億元，年增44.29%，每股純益14.35元。

營收 每股純益

