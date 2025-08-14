能率 衝刺人形機器人
能率（5392）昨（13）日宣布，為全力衝刺人形機器人市場，集團旗下全資子公司毅金精密將在下半年推動登錄興櫃，朝資本市場邁進；另一公司宏羚也將步入興櫃，藉此壯大能率集團事業版圖。
據悉，毅金精密為電動工具機齒輪箱的生產廠商，三年前開始著手投入協作機器手臂生產研發，初期投入費用較高導致虧損，今年計劃生產1,000支協作機器人手臂，明年持續放量，有機會以3,000至5000支協作機器手臂為生產目標。
能率表示，集團在人形機器人布局從六年前投資日本Living Robot開始，並在三年前透過毅金精密生產製造消費市場用平價協作型機器手臂，而因應AI與機器人世代來臨，今年3月投資以研發高階協作型機器手臂的美國Mantis Robotics公司，未來毅金精密有機會取得Mantis Robotics組裝，關係企業佳能預計於今年第4季開始出貨感測器給Mantis Robotics。
