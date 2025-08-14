威剛上半年EPS 4.49元 第3季需求旺
記憶體模組廠威剛（3260）昨（13）日公告第2季歸屬母公司淨利8.79億元，季增66.9%，年增16.4%，每股純益2.75元；上半年歸屬母公司淨利14.05億元，年減22.7%，每股純益4.49元。
威剛第2季毛利率19%，季增5.2個百分點，年減5.8個百分點；營益率9.6%，季增5.4個百分點，年減4.2個百分點。上半年毛利率16.7%，年減9個百分點；營益率7.3%，年減6.7個百分點。
展望第3季，威剛看好DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場都將維持多頭走勢。
威剛董事長陳立白重申，在產業趨勢、獲利優先等多重考量下，三大原廠對於DDR4停產計畫未變，下半年DDR4缺貨強勁，需求仍相當樂觀；DDR4和DDR5的合約價仍將穩健向上，預期威剛營運績效可望優於第2季。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言