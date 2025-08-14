威剛上半年EPS 4.49元 第3季需求旺

記憶體模組廠威剛（3260）昨（13）日公告第2季歸屬母公司淨利8.79億元，季增66.9%，年增16.4%，每股純益2.75元；上半年歸屬母公司淨利14.05億元，年減22.7%，每股純益4.49元。

威剛第2季毛利率19%，季增5.2個百分點，年減5.8個百分點；營益率9.6%，季增5.4個百分點，年減4.2個百分點。上半年毛利率16.7%，年減9個百分點；營益率7.3%，年減6.7個百分點。

展望第3季，威剛看好DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場都將維持多頭走勢。

威剛董事長陳立白重申，在產業趨勢、獲利優先等多重考量下，三大原廠對於DDR4停產計畫未變，下半年DDR4缺貨強勁，需求仍相當樂觀；DDR4和DDR5的合約價仍將穩健向上，預期威剛營運績效可望優於第2季。