崧騰營運 三引擎熱轉

電源控制機構件廠崧騰（3484）昨（13）日召開法說會，總經理張茂強表示，下半年來自電動工具新機種取得不錯成果，看好明年營運醫療、電動工具及家電三大成長動能，尤其醫療事業營收有望翻倍增長，成為未來成長新引擎。

崧騰並公布第2季稅後純益8,862萬元，為近三年同期最佳，季增16.6%，年增7.9%，每股純益1.12元。上半年稅後純益1.65億元，年增一成，每股純益2.11元。

張茂強表示，由於關稅及整體市場表現，估計下半年約與上半年相當，毛利率力守上半年水準。法人估計，今年崧騰營收年成長約一成，明年營運更勝今年。

就各事業來看，張茂強表示，醫療事業已有十個平台進行中，主要聚焦瘦瘦針及骨鬆用注射筆，簽約的南韓和印度客戶已有新產品驗證中，預計最快第4季試產，目前崧騰可提供拋棄式、重複使用等不同設計解決方案，估計明年來自醫療事業營收有望從一、兩千萬元，跳增至七、八千萬元，2027年挑戰年營收億元。

法人關注崧騰在AI伺服器相關領域的布局進展，張茂強表示，配合電源大廠在AI伺服器、低軌衛星、儲能、氫能、電動車等應用的新產品都洽談合作中，明年下半年有望更明朗化。他強調，在客戶擴大自動化製程下，將有愈來愈多部分需要人力的製程委外，崧騰挾光／磁／電的軟硬（韌）體整合能力，並配置UL級實驗室，確保開發效益，提供客製化機電整合模組解決方案。