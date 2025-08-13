旺矽財報／AI 浪潮推動測試需求爆發 第2季每股賺6.67元
測試介面廠旺矽（6223）13日公布今年第2季財報，受惠客戶需求帶動，代表本業的營業利益再創新高，單季突破10億元，不過受業外匯損影響，稅後純益6.28億元，季減13.26%、年增15.65%，每股純益6.67元。展望後市，旺矽看好，今年營收將有雙位數的成長幅度。
整體來看，旺矽第2季營收32.92億元，季增16.37%，年增37.57%，毛利率58.29%，季增0.9個百分點，年增3.96個百分點，稅後純益6.28億元，季減13.26%、年增15.65%，每股純益6.67元。
旺矽上半年營收61.21億元，年增37.86%，毛利率57.87%，年增5.48個百分點；營益率31.36%，年增9.18個百分點；稅後純益13.52億元，年增44.29%，每股純益14.35元。
旺矽指出，由於高階晶片生產成本越來越高昂，晶片設計廠更加仰賴穩定的測試方案來確保晶片良率，針對晶片的HPC與高速傳輸需求，公司的探針卡能有效提升測試過程中的訊號完整性、穩定性及測試速率，使得高頻信號在測試過程中不會受到干擾或失真，進而確保測試結果的高準確性，為業界提供高精度且高效的測試方案。
旺矽在高速與微間距等測試領域技術領先業界，為許多國際客戶供應鏈中的新成員，公司將加速擴產計畫，進一步加強與國際客戶在未來各個應用類別的密切合作，除了提供晶片量產端的測試方案外，半導體工程用測試機台也是旺矽的另一個成長亮點，產品深受國際客戶青睞，享有一定的全球市占率。
另外，在AI浪潮興起之下，AI 與高性能運算帶來的算力，大量的資料運算使得對於資料傳輸的需求大幅提升，為了克服大量傳輸的需求，業者提出矽光子藉由光的傳輸方式，由光子做為訊號的晶片，晶片量測須結合光與電的訊號整合測試，技術具有高度挑戰性，旺矽也積極配合客戶需求研發合作。
