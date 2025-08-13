潤德財報／上半年每股大賺8.51元 總經理盧玉璜接掌董座一職

潤德（6881）13日發布財報，第2季稅後純益6,946萬元，年增42.4%，每股稅後純益4.63元；今年上半年稅後純益1.27億元，年增39.5％，每股稅後純益8.51元。

潤德今日同步公告，董事會通過，原總經理盧玉璜升任為潤德新任董事長，原副總經理許茲榮升任為總經理，潤德指出，原董事長簡滄圳因業務繁忙辭任董事長職務。

潤德近年受惠商辦、住宅建案案量大，裝修市場動能需求強勁，接單暢旺，在手訂單維持滿檔狀態，潤德指出，截至目前為止，今年新增訂單共八筆，新增金額約6.8億元，目前在建工程總金額約42億元，其中尚未認列合約金額約21.6億元，在手訂單包括高科技研發中心、台北信義區及板橋區星級飯店等。

潤德表示，公司累積多年承攬大型個案設計及工程經驗，以商務空間、購物中心、高級住宅、學校圖書館及實驗室等客群為主，並積極跨入藝文空間、都更建設、科技廠辦及醫療機構等其他類別。

潤德指出，未來將積極爭取外商高科技廠辦、總部等訂單，由於商辦類的室內裝修周轉率快，加上商辦大樓、飯店興建潮都帶來龐大的室內裝修商機，辦公商業空間的相關訂單是公司的重要發展目標，目標營收占比要從去年的51%提高到60％以上。

另外，也會朝精品店面室內裝修多元發展。據財政部資料，2024年最後修整工程業銷售額6,641億元，年增16.86%，近十年室內裝修相關廠商與從業人員大致呈現逐年增加情形，顯見產業是持續被看好及提升。

法人指出，近年商辦迎來海量供給，且全球供應鏈調整下，吸引引國際大廠來台投資以及加速台商回流，都讓商用不動產升溫，加上企業發展快速，總部多有汰舊換新及整合需求，增添室內裝修設計需求，預期潤德未來營運有望持續維持成長態勢。