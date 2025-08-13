上洋法說會／上半年獲利大增 執行長吳國華：8月將發表新產品添動能

上洋產業（6728）13日舉行法說會，執行長吳國華表示，受惠於新產品與新通路的成功布局，公司上半年繳出亮麗成績單，各事業部門皆持續成長，營運表現相當亮眼，EPS達5.79元，優於去年同期的5.12元。展望下半年，公司預期將延續成長動能，全年營收有望維持與去年相同的成長百分比。

此外，上洋也預告將於8月下旬與三菱重工共同發表與能源發展相關的新產品，可望為營運增添新動能。

吳國華表示，上半年空調家電、商用洗衣和新創事業在第2季皆有顯著成長，特別是公司成功開拓大型專案、量販及連鎖通路，並將持續優化產品組合。

吳國華指出，儘管7月因南部天災及總體經濟不穩定影響空調銷售，但公司透過調整產品線，將主力產品從小宅市場延伸至大型商業空間，成功維持專案業務70%的年成長。

新事業部門表現同樣出色，「精緻洗衣IV」上半年營收年增達90%，海外市場在泰國、越南等東南亞國家布局有成，營收年成長更超過250%，未來將以歐美、澳洲為中長期目標。

吳國華強調，台灣的IoT技術在自助洗衣領域領先全球，公司對海外市場發展深具信心。

財務長陳俊宇則補充，上半年毛利率的變動主要來自於產品組合的調整，尤其是毛利較低的冰水主機，其第2季營收占比已超過10%。然而，冰水主機的利潤模式在於後續10至25年的維修保養合約，將會是長期且穩定的獲利來源，公司對此結構性改變樂見其成。

陳俊宇也說明，台幣升值雖對進口商有利，但供應商也可能因匯損調整報價，因此對公司影響不大，且2025年的進貨價格已於去年底敲定，匯率波動對今年營運沒有顯著影響。