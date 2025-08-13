神盾調降旗下小金雞乾瞻股權處分價格 交易總額降至41.4億元

IC設計廠神盾（6462）配合旗下矽智財（IP）廠乾瞻將申請上市櫃，因此擬處分乾瞻9,000張股票。不過神盾13日公告，調整乾瞻每股處分價格，由原先的500元，下修為460元，總交易金額也降為41.4億元。

神盾原本預計處分乾瞻9,000張股票、共29.96％股權，每股價格500元，等於處分後將拿回45億元資金。

據了解，乾瞻預計9月送件興櫃，之後轉上櫃，最快有機會於明年第2季上櫃，成為神盾集團另一家掛牌小金雞。

神盾在2024年初是以乾瞻每1股，換現金179.48元與神盾新發行股份約0.959341032股，合計換股總額約47億元，取得乾瞻全數股權。神盾董事長羅森洲日前透露，乾瞻去年營收約4億多元，淨利率超過五成。