神盾調降旗下小金雞乾瞻股權處分價格 交易總額降至41.4億元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
神盾董事長羅森洲。聯合報系資料庫
神盾董事長羅森洲。聯合報系資料庫

IC設計神盾（6462）配合旗下矽智財（IP）廠乾瞻將申請上市櫃，因此擬處分乾瞻9,000張股票。不過神盾13日公告，調整乾瞻每股處分價格，由原先的500元，下修為460元，總交易金額也降為41.4億元。

神盾原本預計處分乾瞻9,000張股票、共29.96％股權，每股價格500元，等於處分後將拿回45億元資金。

據了解，乾瞻預計9月送件興櫃，之後轉上櫃，最快有機會於明年第2季上櫃，成為神盾集團另一家掛牌小金雞。

神盾在2024年初是以乾瞻每1股，換現金179.48元與神盾新發行股份約0.959341032股，合計換股總額約47億元，取得乾瞻全數股權。神盾董事長羅森洲日前透露，乾瞻去年營收約4億多元，淨利率超過五成。

神盾 股票 興櫃 營收 IC設計 矽智財

相關新聞

神盾調降旗下小金雞乾瞻股權處分價格 交易總額降至41.4億元

IC設計廠神盾（6462）配合旗下矽智財（IP）廠乾瞻將申請上市櫃，因此擬處分乾瞻9,000張股票。不過神盾13日公告，...

旺矽財報／AI 浪潮推動測試需求爆發 第2季每股賺6.67元

測試介面廠旺矽（6223）13日公布今年第2季財報，受惠客戶需求帶動，代表本業的營業利益再創新高，單季突破10億元，不過...

潤德財報／上半年每股大賺8.51元 總經理盧玉璜接掌董座一職

潤德（6881）13日發布財報，第2季稅後純益6,946萬元，年增42.4%，每股稅後純益4.63元；今年上半年稅後純益...

上洋法說會／上半年獲利大增 執行長吳國華：8月將發表新產品添動能

上洋產業（6728）13日舉行法說會，執行長吳國華表示，受惠於新產品與新通路的成功布局，公司上半年繳出亮麗成績單，各事業...

達爾膚財報／第2季每股虧0.07元 仍配息2元回饋股東

達爾膚（6523）13日公布半年報，上半年合併營收5.7億元，年減3.8%。受台幣兌美元快速升值影響，第2季認列匯兌評價...

元太財報／受惠新產品上市帶動 上半年每股賺 4.5元

元太（8069）13日公布2025第2季及上半年財務成果，第2季合併營收106.26億元，年增39%，營業利益42.02...

