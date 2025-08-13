聽新聞
0:00 / 0:00
神盾調降旗下小金雞乾瞻股權處分價格 交易總額降至41.4億元
IC設計廠神盾（6462）配合旗下矽智財（IP）廠乾瞻將申請上市櫃，因此擬處分乾瞻9,000張股票。不過神盾13日公告，調整乾瞻每股處分價格，由原先的500元，下修為460元，總交易金額也降為41.4億元。
神盾原本預計處分乾瞻9,000張股票、共29.96％股權，每股價格500元，等於處分後將拿回45億元資金。
據了解，乾瞻預計9月送件興櫃，之後轉上櫃，最快有機會於明年第2季上櫃，成為神盾集團另一家掛牌小金雞。
神盾在2024年初是以乾瞻每1股，換現金179.48元與神盾新發行股份約0.959341032股，合計換股總額約47億元，取得乾瞻全數股權。神盾董事長羅森洲日前透露，乾瞻去年營收約4億多元，淨利率超過五成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言