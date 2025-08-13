大車隊財報／上半年 EPS 4.34元 獲利年增10.3%

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大車隊（2640）13日公布獲利穩健成長，第2季營收為7.67億元，年增率4%，稅後純益為1.29億元，9.32%，每股稅後純益2.19元。上半年稅後純益為2.57億元，年增率10.3%，每股稅後純益4.34元。

展望下半年，將有較多大型活動及重要節日，是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，55688集團持續增加移動服務整體運力與服務品質，重視用戶體驗，整合業界領先的創新廣告媒體平台，提升服務項目與業務規模，致力創造用戶數增加、打造新生活服務生態圈，預期今年的營運可望再上層樓。

大車隊表示，累計上半年合併營收，計程車媒合服務營運動能持續穩健成長，目前司機總數已達29,000人以上，市占率達32%，穩居市場龍頭。55688集團專注於創新服務發展，領先業界推出家外廣告媒體平台，獨家代理全方位三大家外媒體包括計程車車內外媒體，全台33座影城，繞行商辦商圈的台灣大貨卡，以及55688數位廣告，透過全方位的觸及打造數位廣告平台，提高接觸率，與消費者深度互動。

其中，55688數位廣告攜手 Google Cloud，打造出一套從數據蒐集、分析到即時推播的智慧廣告系統，讓用戶從打開 55688 APP 叫車開始到下車期間，收到的推送訊息都與其旅程高度關聯，品牌訊息與用戶需求自然契合，精準觸及「正要行動」的消費者，強化轉換成效，藉由數據與 AI 技術的深度整合，重新定義數位廣告的可能性，讓「每一次出行」都成為高價值的品牌曝光時機。

